S.S. Arezzo: Staff Tecnico, partenza per il ritiro di Chianciano e prima amichevole

La S.S. Arezzo è lieta di annunciare che Matteo Bonavolontà è il nuovo preparatore dei portieri della Prima Squadra.

Bonavolontà, classe 1984, è stato dal 2009 al 2018 allenatore dei portieri nel settore giovanile della Lazio; allenatore dei portieri della Nazionale femminile di Trinidad e Tobago nel 2017; nella scorsa stagione è stato allenatore dei portieri della Nazionale cinese Under 15 e 16, nonché docente di corsi federali per Allenatori dei portieri in Cina.

Con l’ingresso di Matteo Bonavolontà si completa lo Staff Tecnico a disposizione di Mister Potenza:

Vice: Vincenzo Marruocco

Coll. tecnico: Ivan Bozic

Prep. atletico: Franco Varese

All. portieri: Matteo Bonavolontà

La S.S. Arezzo comunica che venerdì 4 settembre la Prima Squadra inizierà il ritiro pre campionato a Chianciano Terme (SI). Partenza in pullman fissata per le ore 10.00 dallo Stadio Comunale “Città di Arezzo”. Nella giornata di venerdì la squadra svolgerà una seduta di allenamento alle ore 17.00 presso lo Stadio Comunale di Chianciano a porte chiuse. La squadra alloggerà all’Hotel Miralaghi per tutta la durata del ritiro, fino al 18 settembre.

L’elenco completo dei convocati per il ritiro: Belloni, Benucci, Borghini, Bortoletti, Caso, Cutolo, Daga, Dell’Agnello, Foglia, Luciani, Maestrelli, Maggioni (in prova), Masetti, Mesina, Mosti, Nolan, Nsumbu (in prova), Picchi, Pissardo, Piu, Raja, Cipolletta, Scuderi, Sussi, Zuppel.

Domenica 6 settembre, alle ore 17.00, presso lo Stadio Comunale “VIII Settembre” di Frascati, è in programma la prima amichevole stagionale con la Lupa Frascati, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. La gara si disputerà a porte chiuse, nel pieno rispetto delle normative anti Covid.