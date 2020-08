S.S. Arezzo: Vincenzo Fiorini è il nuovo Team Manager della Prima Squadra

La S.S. Arezzo è lieta di annunciare che Vincenzo Fiorini è il nuovo Team Manager della Prima Squadra.

Vincenzo Fiorini, classe 1984 originario di Sora, è stato arbitro dal 2001 al 2018. Ha diretto in CAN C circa 100 gare dal 2015 al 2018. Al suo attivo vanta 30 gettoni in Serie B come Quarto Ufficiale. Fiorini è stato per quattro stagioni vice presidente della sezione AIA di Frosinone. Nella stagione scorsa è stato team manager del Sora Calcio.

La S.S. Arezzo intende dare a Vincenzo il più caloroso benvenuto, augurandogli buon lavoro.