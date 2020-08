Saldi estivi: l’indagine di Confesercenti sull’andamento. Checcaglini: “Per il 61,1% il cliente è molto prudente e spende molto meno”

Indagine di Confesercenti sull’andamento dei saldi estivi. Ad una settimana dall’avvio Confesercenti ha condotto un sondaggio tra gli associati per analizzare le vendite a prezzo scontato durante il periodo post emergenza coronavirus.

Per il 61,1% degli intervistati, il cliente è molto prudente e spende molto meno; per il 22,2% in linea di massima l’andamento è lo stesso. Mentre per l’11,1% c’è stato addirittura un rinnovato entusiasmo negli acquisti. C’è poi un 5,6% che ha indicato meno presenze ma ha notato un cambiamento nell’approccio all’acquisto con il cliente che entra veloce ed acquista deciso rimanendo meno in negozio. All’indagine di Confesercenti hanno risposto un campione di 60 attività del settore dell’abbigliamento uomo, donna e bambino oltre alle calzature, accessori e articoli per la casa, idee regalo, argenteria e intimo di cui la metà in città e il restante distribuiti tra Valdichina, Casentino, Valdarno e Valtiberina.

“Come ogni anno” commenta il direttore di Confesercenti Arezzo, Mario Checcaglini “l’associazione ha monitorato l’andamento dei saldi. La fotografia che abbiamo scattato rispecchia un andamento timoroso e in frenata. Purtroppo le condizioni sono difficili. Il 61,1% lamenta un calo di fatturato e solo il 22,2% è in linea con lo scorso anno. Nessuno ha visto aumentare le vendite e tra le vetrine a cambiare è anche l’approccio ai saldi con i consumatori preoccupati dalle prospettive economiche e dalla tutela della salute. Per fortuna c’è anche uno spiraglio: l’11,1% ha notato un rinnovato entusiasmo”.

A parlare sono anche i registratori di cassa. “Il 38,9% degli scontrini” spiega Checcaglini “oscilla tra 50 e 100 euro; il 38,3% sono scontrini inferiori a 50 euro; l’11,1% è tra 100 e 150 euro; il 6,3% tra 150 e 200 euro ma c’è stato anche un 5,4% che ha speso oltre 200 euro”.

In tema delle percentuali di sconto, il 33,3% dei commercianti hanno scelto di praticare sconti fino al 30%; il 16,7% fino al 40%; il 44,4% fino al 50% ed il 5,6% oltre il 50%. Per raggiungere la clientela ormai le aziende utilizzano anche i canali social con i quali promuovere le vendite a prezzi scontati e raggiungere i consumatori. Il 61,1% dei negozi è attivo sui social. Il 33,3% utilizza i tradizionali sms; l’11,1% utilizza il proprio sito internet; mentre il 22,3% non utilizza i social o continua ad utilizzare formule di promozione differenti dai social”. Per la stragrande maggioranza dei commercianti i saldi restano uno strumento utile per poter effettuare le vendite anche se è sulle date di avvio che si divide la categoria. “Per il 35% è giusto l’avvio dei saldi estivi a luglio; mentre per il 60% dovrebbero iniziare ad agosto. Per i saldi invernali, il 25% indica l’avvio a gennaio; il 55% agli inizi di febbraio ed il 15% sarebbe favorevole a posticiparli alla fine di febbraio. C’è poi un 5% favorevole ai saldi per tutto l’anno”.

Infine Confesercenti ha inteso registrare il giudizio degli operatori nei confronti degli strumenti di liquidità e di sostegno al reddito promossi dal Governo per fronteggiare l’emergenza post Coronavirus tra i negozi. “Il 45% giudica gli strumenti utili” aggiunge Checcaglini “ma critica l’eccessiva burocrazia per ottenerli. Per il 40% sono invece insufficienti. Il 10% ritiene che siano sufficienti mentre il 5% ha indicato che il governo avrebbe dovuto fare di più anche a sostegno dei dipendenti”.

“L’andamento dei saldi” chiosa il direttore di Confesercenti “dimostra la necessità di dover aiutare le imprese dell’abbigliamento, un settore tra i più colpiti; sarà quindi necessario sostenere le famiglie attraverso il reddito in modo che possano tornare a fare gli acquisti; questo sarà importante soprattutto in previsione della progettualità dell’utilizzo delle risorse previste dal Recovery fund”.