San Giovanni GREEN; approvata la realizzazione di IdR, punti ricarica elettrici, sul territorio comunale

Il Comune di San Giovanni Valdarno muove un ulteriore passo verso un futuro GREEN, dove nuove tecnologie permetteranno una vita più sostenibile a beneficio della salute dei cittadini e dell’ambiente stesso.

E’ infatti stato approvato nella scorsa giunta comunale il protocollo d’intesa integrativo per la realizzazione e gestione di una IdR per veicoli elettrici accessibile da parte di persone con ridotta mobilità.

Sul territorio comunale saranno infatti installate le colonnine di ricarica elettrica per ricaricare appunto biciclette, motorini e auto elettriche. Con delibera n.99 del 30 maggio 2020 si sono quindi individuati i luoghi dove l’installazione dei punti ricarica avrà luogo, e sono: zona Stadio in via Perugia, zona Oltrarno in Piazza Beato Angelico, zona Ponte alle Forche in Piazza Nasoni, zona Gruccia nella Piazzetta lavo via Maestri del Lavoro, zona via Costituzione tra via Morandi e via Don Sturzo, in Piazza della Repubblica e in via Achille Grandi zona Parcheggio via Vetri Vecchi.

Con l’approvazione di questa delibera si evidenzia la prioritaria volontà dell’Amministrazione Comunale di risanare e tutelare la qualità dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente. A tal fine quindi si è scelto di promuovere anche lo sviluppo della mobilità sostenibile, con la creazione di nuove infrastrutture capaci di ridurre le emissioni in atmosfera, al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, oltre che quello acustico.

La mobilità elettrica risponde infatti a tali finalità, in quanto utilizza un combustibile non inquinante, con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento acustico.