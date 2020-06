San Giovanni, il Fotoclub Il Palazzaccio invita a continuare a donare alla Caritas

“Abbiamo messo tutto online il 25 maggio sperando di riuscire a racimolare qualcosa per la Caritas, sapevamo che non sarebbe stato per niente semplice visto il momento delicato ma, siamo un popolo dal cuore grande e grande è stata la risposta.

Dopo sole due settimane abbiamo stampato 23 fotografie, raccolto 845€, donato 780€ alla Caritas e per la realtà che siamo non ci aspettavamo questa bella risposta.

Possiamo solo dirvi grazie, come sempre succede quando cerchiamo di fare qualcosa per la comunità, che siano mostre, eventi o altro, rispondete sempre numerosi e con tanto affetto.

Adesso siamo ancora qui per dirvi che c’è tempo per portarvi a casa una meravigliosa foto, e per donare ancora (cosa di cui giorno dopo giorno purtroppo c’è sempre più bisogno).

Quindi andate sul sito e scegliete una delle tante bellissime foto e aiutateci ad aiutare.

Grazie di cuore da tutto Il Palazzaccio.”www.fotoclubpalazzaccio.it/shop/

#ObiettivoComune #prints4food