San Giovanni V.no: presentazione dell’ultimo libro di Dina Lauricella, “Il codice del disonore. Donne che fanno tremare la ‘ndrangheta”

Una sala gremita ha accolto ieri a Palazzo d’Arnolfo la giornalista Dina Lauricella per la presentazione del suo ultimo libro “Il codice del disonore. Donne che fanno tremare la ‘ndrangheta”. La scrittrice palermitana ha coinvolto i presenti con i racconti di donne costrette a vivere in una condizione di piena sottomissione alle vecchie regole della ’Ndrangheta. Alba, Giuseppina, Simona sono solo alcune protagoniste delle storie raccontate dalla Lauricella che dà voce a queste donne coraggiose che denunciano e voltano le spalle alle loro famiglie portando avanti un’importante ribellione negli ambienti di ‘Ndrangheta, perché la ‘Ndrangheta si eredita, non è una scelta.

Matrimoni combinati, matricidi, omicidi, figli che a 8 anni sanno già distinguere le varie tipologie di stupefacenti. Tutto questo succede ancora ai giorni nostri. E sono proprio le denunce di queste donne che rompono il muro dell’omertà a mettere in difficoltà il potere delle ‘ndrine della più grande associazione criminale d’Italia e d’ Europa. “Queste donne che cercano di sfuggire al codice d’onore rappresentano uno spaccato di speranza importante per il nostro paese e non dimentichiamo che togliere le donne a questi gruppi di consanguinei significa portare avanti una vera battaglia di legalità” dice la Lauricella.

L’incontro ha stimolato interventi e riflessioni su queste tematiche finora poco conosciute. Alla presentazione è intervenuta anche il sindaco Valentina Vadi che ha ricordato gli appuntamenti del cartellone “Marzo per le Donne” organizzato dalla città del Marzocco con il Comitato 8 marzo-25 novembre del Valdarno. L’evento, organizzato dal Coordinamento di Libera Valdarno e dalla Sezione Soci Coop di San Giovanni Valdarno, ha inaugurato il cartellone valdarnese degli appuntamenti per l’8 marzo promosso dal comitato 8 marzo-25 novembre. All’incontro, coordinato da Pierluigi Ermini, referente del Coordinamento di Libera Valdarno, sono intervenute Nadia Garuglieri, Assessore alle Pari opportunità del Comune di San Giovanni Valdarno, Stefania Zatini che ha portato i saluti del Consiglio Soci Coop di San Giovanni Valdarno e del Comitato 8 marzo – 25 novembre e Suor Letizia Dei che ha raccontato l’esperienza delle Donne accolte dalla Fraternità della Visitazione di Piandiscò.