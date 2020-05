San Giovanni Valdarno, BibliopodcastSGV: la tua biblioteca sempre con te con appuntamenti on line settimanali

In attesa della ormai imminente riapertura a pieno regime della Biblioteca Comunale di San Giovanni Valdarno, nuovi servizi e nuove opportunità sono stati pensati per gli utenti.

È nato così BibliopodcastSGV, il podcast della Biblioteca comunale “Masaccio”, che ogni settimana ci farà compagnia in questa fase 2 della gestione dell’emergenza sanitaria, mentre tutti gli altri servizi vengono gradualmente riattivati.

L’iniziativa è partita dallo scorso martedì, e il prossimo episodio sarà on line domani, venerdì 29 maggio.

Costretta dall’emergenza COVID-19 a chiudere al pubblico, la biblioteca si è concentrata sui servizi a distanza: per questo i primi episodi del podcast saranno dedicati a tutte quelle attività che i lettori possono svolgere autonomamente da remoto: consultare il catalogo, leggere libri e quotidiani su MLOL/Digitoscana, esplorare le numerose biblioteche digitali presenti su Internet, fare ricerche genealogiche sul portale Antenati, consultare l’inventario dell’archivio storico e tanto altro.

“In questi mesi, in cui il servizio era chiuso, la nostra Biblioteca ha lavorato da una parte per implementare i servizi e le opportunità da offrire all’utenza al momento della riapertura, dall’altra per incentivare i nostri utenti all’uso dei servizi online, come Digitoscana MediaLibraryOnLine, la biblioteca digitale ad accesso libero della Regione Toscana, che consente di consultare gratuitamente quotidiani, riviste, prendere in prestito e-book, audiolibri e film e molto altro ancora da pc, smartphone o tablet.” commenta l’Assessore alla Cultura, Fabio Franchi “Ci apprestiamo proprio in questi giorni ad una progressiva e graduale riapertura dei servizi della biblioteca nel rispetto della normativa anti-covid e delle linee guida elaborate dalla Regione Toscana per archivi e biblioteche, per garantire agli utenti una fruizione sicura degli ambienti e dei servizi (dal prestito alle sale lettura e studio, dalla consultazione all’uso delle postazioni pc, ecc.). E’ con piacere, quindi, che in quest’ottica e quale “anteprima” della riapertura del servizio, presentiamo BibliopodcastSGV, il podcast della Biblioteca Comunale di San Giovanni Valdarno, un progetto che ci accompagnerà nei prossimi mesi, con cadenza periodica.

Tre le specificità del progetto. Da una parte, l’uso della tecnologia, e di uno strumento innovativo e molto usato soprattutto dai giovani, quali il podcast, per parlare di libri, di lettura, di servizi bibliotecari, in una continua contaminazione tra “fruizione classica” della cultura (il libro) e nuovi media, nuovi canali di comunicazione. In secondo luogo, la partecipazione di BibliopodcastSGV al Maggio dei Libri, la campagna nazionale organizzata dal Centro per il libro e la Lettura, giunta quest’anno alla decima edizione, che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

Terzo ma non ultimo aspetto, il fatto che il podcast nasce da un’idea e grazie alla collaborazione fattiva e diretta dei volontari del servizio che operano nella nostra biblioteca.”

Il podcast , che partecipa al Maggio dei Libri, è stato realizzato per la biblioteca dai volontari del progetto di servizio civile Terre e saperi 2020, che hanno messo la loro voce, le loro attrezzature e la loro competenza tecnica al servizio della biblioteca. “Voglio ringraziare, quindi, a nome dell’Amministrazione comunale, i nostri volontari del servizio civile, Lapo Martini, Tommaso Montefalchi, Margherita Mugnai e Francesco Valdambrini: un bellissimo esempio di passione per la cultura, impegno, dinamismo e voglia di fare. Un esempio, per di più, di come il servizio civile sia un’ottima occasione per dare un contributo alla propria comunità e alla propria città e ai servizi che essa offre. Un esempio che – auspico – altri giovani vogliano seguire quando usciranno i prossimi bandi per il servizio civile” conclude l’Assessore Franchi.

E’ possibile trovate il podcast su Spreaker al link: https://www.spreaker.com/show/bibliopodcastsgv