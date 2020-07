San Giovanni Valdarno, il Palagalli festeggia i suoi primi 40 anni, e viene siglato il Protocollo dal Distretto Turistico Trapanese con l’Ambito Turistico del Valdarno aretino

Un sabato all’insegna dello spirito di comunità a San Giovanni Valdarno, con due appuntamenti legati fra loro tramite figure sportive della nostra città: uno per festeggiare i tanti anni di attività di un punto di riferimento per lo sport del nostro territorio e l’altro per celebrare una cooperazione utile alla promozione del turismo a seguito dell’emergenza Covid-19.

Sabato 11 luglio si terranno infatti i festeggiamenti per i 40 ANNI dall’inaugurazione del Palazzetto dello Sport – PALAGALLI. All’evento interverrà Francesco Mannella, da poco nominato dalla Lega Nazionale di Serie A “Leggenda del basket italiano”. L’appuntamento è per le ore 9:00 presso il Palazzetto di Via Bolzano, e inizierà con il torneo “Tiri da 3 con gli amici”, seguito alle ore 18:00 dalla premiazione durante la quale saranno ricordate le figure storiche del Palagalli. Per l’occasione infatti sarà presente il Sindaco Valenta Vadi, che consegnerà in veste istituzionale e come ex giocatrice del CS A. Galli, una medaglia commemorativa al vincitore del torneo.

Questo appuntamento con la memoria sportiva, si lega ad un altro evento che si terrà sempre sabato 11 luglio e che riguarderà il gemellaggio tra il Distretto Turistico Trapanese e la città di Trapani con l’Ambito Turistico del Valdarno aretino.

L’Amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno ospiterà infatti una cerimonia di gemellaggio turistico. A partire dalle ore 12:00 presso il Palazzo D’Arnolfo, verrà siglato il Protocollo dal Distretto turistico Trapanese e la città di Trapani, con l’Ambito Turistico del Valdarno aretino, e a partire dalle ore 18:00 presso il Palazzetto Palagalli, si svolgerà l’incontro fra gli ospiti siciliani e la comunità toscana.

All’evento sono stati invitati i primi cittadini referenti dei tre territori: il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, il Presidente dell’ambito turistico Valdarno Aretino e Sindaco di Bucine Nicola Benini, e il Sindaco di San Giovanni Valdarno.

Il Sindaco Valentina Vadi ha inoltre rivolto l’invito ad intervenire in rappresentanza della Toscana al Presidente del Consiglio Regionale, alla Vice presidente Lucia De Robertis ed al Consigliere Simone Tartaro. La giunta regionale sarà rappresentata dall’Assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli. Gli Assessori di San Giovanni Valdarno Nadia Garuglieri e Fabio Franchi hanno invece lavorato per organizzare insieme con le Istituzioni e le Società sportive che in questi giorni sono impegnate nella promozione dei Centri Estivi presenti nel Centro di Aggregazione & Sport della Palagalli.

“Sarà un sabato speciale nel palinsesto di iniziative e appuntamenti successivi alle criticità legate all’emergenza sanitaria che tutti noi abbiamo passato” ha dichiarato il Sindaco Valentina Vadi “Mesi nei quali anche lo sport ha subito uno stop e gli sportivi non hanno potuto dedicarsi alla loro passione; sabato celebriamo i quarant’anni di attività di un importante punto di riferimento per tutti gli sportivi sangiovannesi, il Palazzetto Palagalli che tanti campioni ha visto correre sul suo parquet. Sarà inoltre l’occasione per supportare un’altra grande fetta della nostra economia che ha risentito pesantemente la crisi legata all’emergenza Covid, ossia quella del turismo. La firma del protocollo tra il Distretto Turistico Trapanese e la città di Trapani, con l’Ambito Turistico aretino sottolinea ancora una volta l’intenzione di valorizzare il patrimonio artistico, culturale e naturalistico del nostro territorio con misure condivise per supportare gli operatori del turismo come unica rete.”