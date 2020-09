San Giovanni Valdarno: interventi di riqualificazione allo stadio Virgilio Fedini

I prossimi saranno mesi importanti per gli appassionati di calcio, per i tifosi della Sangiovannese, e per gli amanti dello sport in generale. Nella conferenza stampa che si è tenuta in Palazzo di Arnolfo a San Giovanni Valdarno sono stati presentati gli interventi che saranno fatti allo stadio Virgilio Fedini, i lavori di risistemazione di due aree sportive che saranno dedicate a Graziano Gioli e Ivo Giorgi, e l’intitolazione di Piazza Palermo ad Arduino Casprini, indimenticato presidente della Sangiovannese, morto prematuramente in un incidente stradale più di dieci anni fa. Alla conferenza stampa, oltre al Sindaco e agli assessori, e ai dirigenti della Sangiovannese e della Marzocco, erano presenti Luca de Vito, Responsabile Istituto Credito Sportivo del Coni, e l’ing. Paolo Paggini, tecnico del Coni.

Per quanto riguarda lo stadio Virgilio Fedini, l’amministrazione comunale, ha ottenuto, nel Luglio scorso, nella Commissione di Pubblico Spettacolo, la proroga alla agibilità dello stadio che consentirà – nonostante le indagini strutturali del 2018 avessero posto come termine ultimo all’utilizzo la fine del 2020 – lo svolgimento del campionato 2020-2021, procedendo alla progettazione degli interventi di consolidamento.

Il progetto, finanziato con i contributi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – presentato durante la conferenza stampa dall’assessore ai lavori pubblici Francesco Pellegrini – riguarda le opere necessarie all’adeguamento sismico della tribuna coperta e la realizzazione di una nuova recinzione, interventi necessari al mantenimento della agibilità della struttura medesima.

La spesa complessiva per questo intervento è di 500 mila euro che saranno coperti accedendo ad un finanziamento del Credito Sportivo. Gli interventi, previsti per il prossimo anno, saranno organizzati in modo da non compromettere il regolare svolgimento delle partite del campionato.

Sempre durante la stessa conferenza stampa sono stati presentati i lavori di riqualificazione delle due aree sportive dell’Antistadio e del Calvani che saranno intitolate, per volontà delle Società Marzocco e Sangiovannese, a Graziano Gioli ed Ivo Giorgi. I lavori di riqualificazione sono stati progettati dalla società sportiva che si è fatta in prima persona promotrice di questa operazione, depositando una manifestazione di interesse al protocollo del Comune, in data 16 settembre 2020.

Infine, durante la conferenza stampa, alla presenza dei familiari, è stata data dal Sindaco, Valentina Vadi, la comunicazione ufficiale della intitolazione di Piazza Palermo ad Arduino Casprini, dopo la trasmissione del Decreto Prefettizio che ha autorizzato la nuova denominazione della Piazza. La data della cerimonia di intitolazione della piazza, prevista entro la fine dell’anno, sarà comunicata nelle prossime settimane.

“E’ una giornata importante, questa, per la nostra città, sia per gli appassionati di calcio e di sport, sia per l’intera cittadinanza”, ha dichiarato Valentina Vadi, Sindaco di San Giovanni Valdarno. “Abbiamo presentato gli interventi che faremo, come Amministrazione Comunale, sullo stadio Viriglio Fedini, interventi che complessivamente copriranno una spesa di mezzo milione di euro.

Quando ci siamo insediati oltre una anno fa, le indagini sismiche eseguite sulla struttura nel 2018, avevano posto un limite all’utilizzo dello Stadio alla fine del 2020, cosa che avrebbe pregiudicato l’utilizzo del Fedini per il campionato 2020-2021 e lo spostamento della squadra in altra sede.

Siamo riusciti a scongiurare questo scenario, trovando un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ci ha consentito di realizzare la progettazione delle opere necessarie al mantenimento della agibilità dello stadio e, di conseguenza, di ottenere la proroga della agibilità della struttura dalla Commissione di Pubblico Spettacolo, in attesa degli interventi che sono previsti per il prossimo anno.

Siamo altrettanto soddisfatti dei lavori di riqualificazione delle due aree sportive promossi dalla Sangiovannese e dalla Marzocco che hanno dimostrato un grande attaccamento a San Giovanni prendendo un impegno così importante nei riguardi della nostra città.

Infine l’intitolazione delle aree sportive a Graziano Gioli e Ivo Giorgio, e di Piazza Palermo ad Arduino Casprini ci consentono di legare a questi luoghi, che costituiscono il cuore pulsante dello sport a San Giovanni Valdarno, il ricordo e la memoria di chi ha fatto tanto per lo sport e per la nostra città.

Ringrazio le società sportive Sangiovannese e Marzocco, i dirigenti ed i tifosi, per lo spirito concreto di collaborazione che hanno sempre manifestato nei riguardi della Amministrazione Comunale che guido, spirito di collaborazione concreta e proficua che ci ha consentito di mettere in cantiere gli interventi presentati.

Ringrazio l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Pellegrini che ha indirizzato gli interventi sullo stadio e l’ufficio tecnico, coordinato dal Dirigente, Paolo Pinarelli, che si è occupato della progettazione”.

“L’intervento per di adeguamento sismico dello stadio, nasce dalle carenze strutturali dell’impianto e si inserisce in una quadro più ampio di riqualificazione dell’area sportiva a Nord della città. Lo stadio e il suo utilizzo nella prossima stagione sportiva sono stati per noi una priorità sin dal nostro insediamento, per questo abbiamo lavorato fin da subito alla definizione di una soluzione progettuale che consentisse con le nostre risorse di mantenere l’operatività della struttura.

L’intervento, nel suo complesso economicamente molto oneroso, sarà quindi sviluppato in più stralci successivi: il primo lotto che, insieme all’agibilità parziale dell’impianto ha ricevuto recentemente il parere positivo della commissione di pubblico spettacolo, si occuperà della tribuna coperta e della recinzione esterna; circa 575000€ di lavori che saranno appaltati nei prossimi mesi.

Parallelamente, si apre una nuova fase che riguarderà la progettazione definitiva ed esecutiva dei restanti stralci funzionali; un progetto molto ampio che si occuperà delle tribune, dell’illuminazione e dell’adeguamento funzionale degli spogliatoi” dichiara Francesco Pellegrini, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di San Giovanni Valdarno.

“Un progetto ambizioso nato dalla collaborazione tra il Comune d San Giovanni Valdarno e Asd Sangiovannese” ha dichiarato Maurizio Minghi, Presidente Marzocco.