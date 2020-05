San Giovanni Valdarno, riapre il servizio di prenotazioni della biblioteca

Da lunedì 1. giugno sarà possibile telefonare in biblioteca per prenotare prestiti e restituzioni, telefonando al numero 0559126277 o inviando una mail alla casella dedicata [email protected]

Ogni prenotazione dovrà essere confermata dall’operatore.

L’orario nel quale telefonare (escluso il 2 giugno) è: da lunedì a venerdì ore 10-13, 16-18.30, sabato ore 10-13.

Sarà possibile prenotare il prestito o la restituzione dei soli libri appartenenti alla biblioteca comunale di San Giovanni. Il servizio non sarà attivo né per i libri della Bibliocoop né per quelli in prestito interbibliotecario.

Gli utenti sono tenuti a consultare il catalogo online all’indirizzo arezzo.biblioteche.it per individuare i titoli da richiedere in prestito.