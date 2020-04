San Giovanni Valdarno: Torna “Spazio Giovani” in modalità a distanza

Un sostegno educativo per le famiglie torna ad essere operativo a San Giovanni. A partire da lunedì 11 maggio 2020 sarà riattivato il servizio Spazio Giovani in modalità a distanza.

Tutti gli utenti iscritti al servizio potranno partecipare alle attività che saranno svolte da un operatore dal proprio domicilio. Le attività dello Spazio Giovani, che si svolgeranno per tre ore al giorno dal lunedì al giovedì, si concretizzeranno in contatti erogati attraverso l’utilizzo del telefono o di piattaforme per videochiamata e videoconferenza. Attraverso questi appuntamenti con gli studenti e con le loro famiglie saranno raccolte le varie necessità educative, saranno svolte attività di sostegno scolastico individuali o in piccoli gruppi omogenei, sarà offerto aiuto nello svolgimento di compiti assegnati dagli insegnanti, saranno proposti giochi, e sostegno nella preparazione dell’esame di terza media.

Il servizio sarà in funzione fino al termine del corrente anno scolastico.

“La sospensione delle attività educative e didattiche in presenza, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, necessaria per contenere l’emergenza sanitaria, ha cambiato la quotidianità prima di tutto degli studenti.” ha commentato l’Assessore all’Istruzione Nadia Garuglieri “La scuola rappresenta un essenziale punto di riferimento nella vita dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze a partire dal segmento 0/6 e la chiusura protratta nel tempo potrebbe determinare un forte impatto e creare divari sociali e diseguaglianze educative.

Siamo molto preoccupati e nello stesso tempo impegnati a trovare soluzioni anche sperimentali che, nel rispetto delle norme di sicurezza previste per il contenimento dell’emergenza sanitaria, possano consentire la ripresa di attività ludiche e/o ricreative come la riattivazione del servizio educativo dello spazio giovani.

La sospensione delle attività educative e didattiche impoverisce tutta la comunità ed è importante che tutti i soggetti – il comune, la scuola, le associazioni, la società civile – collaborino per trovare soluzioni sinergiche ed integrate. Interlocutori privilegiati su questi temi sono i Dirigenti scolastici, con i quali il rapporto è sempre stato attivo, ma anche il mondo del volontariato, del terzo settore e dell’associazionismo con cui è stato costituito un “tavolo on line” dedicato proprio a questo tema.” ha concluso l’Assessore.

Gli operatori dell’Associazione Ideazione Onlus, gestore di Spazio Giovani per conto del Comune, provvederanno a contattare direttamente le famiglie dei bambini/ragazzi iscritti per concordare e calendarizzare le varie attività e definire le modalità di erogazione dei servizi, anche in base alla disponibilità di strumentazione tecnologica degli utenti.

Per maggiori informazioni, si invita a contattare l’Ufficio Istruzione, tel 0559126287, [email protected]