Sanità, il Sindaco Vadi ringrazia gli operatori del territorio: “Non hanno mai smesso di combattere, tutta la comunità stia al loro fianco”

“Nei mesi che ci siamo lasciati alle spalle e per quelli che abbiamo davanti non posso che riconoscere lo sforzo enorme che tutti gli operatori della sanità territoriale hanno portato avanti e continuano a portare avanti, ogni giorno, per affrontare l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19. Come primo cittadino di San Giovanni Valdarno voglio esprimere tutta la mia gratitudine e tutta la mia vicinanza agli infermieri, agli operatori socio sanitari, ai medici, al personale amministrativo, agli assistenti sociali impegnati nell’attività territoriale e nel contrasto al covid, in difesa della salute di ognuno di noi”. E’ quanto scrive Valentina Vadi, Sindaco di San Giovanni Valdarno.

“Ormai da settimane assistiamo a una recrudescenza epidemica: una ripresa del contagio che era stata prevista con l’arrivo dell’inverno e che oggi il mondo della sanità si trova nuovamente a combattere in prima linea, nelle corsie degli ospedali, nelle strutture sanitarie coinvolte. Ricordo come le strutture sanitarie del Valdarno, in modo particolare le residenze sanitarie per anziani, siano state duramente colpite nella prima ondata dell’emergenza sanitaria – continua nella lettera il Sindaco Vadi – Nei prossimi mesi la nostra sanità territoriale, per garantire accesso alle cure e assistenza necessari per i pazienti covid e per i malati di altre patologie, dovrà inevitabilmente compiere uno sforzo ulteriore: un impegno che avrà bisogno di tutto il nostro sostegno e di tutta la nostra solidarietà. Le misure di prevenzione e di sicurezza che le istituzioni, a tutti i livelli, sono chiamate a promuovere e che ognuno di noi come cittadino è tenuto a rispettare, rappresentano l’aiuto più concreto che possiamo offrire agli operatori della nostra sanità. Mai come oggi serve collaborazione, responsabilità, rispetto verso chi nel nostro territorio opera per il bene della salute pubblica, correndo più di altri sulla propria pelle un rischio reale, compiendo quindi uno sforzo enorme che va riconosciuto e sostenuto con ogni mezzo. Per tutte queste ragioni a tutti coloro che sono in prima linea nella gestione di questa emergenza sanitaria rivolgo il mio più sincero grazie. Abbiamo bisogno e avremo bisogno di tutta la vostra forza, della vostra preparazione e di tutta la vostra profonda umanità”, conclude il Sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi.