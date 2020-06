Sansepolcro, campi estivi del Comune: si parte in tutta sicurezza

Il Comune di Sansepolcro organizza i campi estivi per i bambini. Nonostante il periodo difficile e i tanti protocolli per la sicurezza, l’amministrazione comunale ha voluto dare un segnale di vicinanza e sostegno alle famiglie nei mesi estivi. I campi si terranno dal 15 giugno al 31 luglio nei due plessi “Melograno” e “Centofiori” e saranno gestiti dalla Cooperativa La Rua, che si è aggiudicata l’avviso pubblico.

Sono rivolti a bambini da 3 a 10 anni (priorità per i residenti del Comune di Sansepolcro), con orario lunedì-venerdì dalle 8 alle 16,30 (circa) E’ possibile usufruire del pranzo e di scegliere tra tempo lungo e tempo corto (solo mattinata o mattina e pomeriggio).

La quota da versare è immutata rispetto allo scorso anno: € 20,00 una tantum per l’iscrizione (comprende assicurazione); € 60,00 quota base settimanale, pasto escluso (ogni pasto costa 4 euro). Sono previste delle riduzioni per ISEE uguale o inferiore ad € 5.164,57 (solo per residenti) o in caso di comprovata situazione di difficoltà economica causata dal periodo Covid; riduzioni del 20% nel caso in cui l’iscrizione riguardi un minimo di tre settimane e del 30% di una delle quote nel caso in cui l’iscrizione riguardi un minimo di due settimane e due o più fratelli.

Misurazione della temperatura all’ingresso e allestimento di un triage apposito: i campi estivi risponderanno alle regole di sicurezza, con la preferenza per le attività all’aperto, ad esclusione delle giornate di brutto tempo.

“E’ stato un grande lavoro garantire i campi estivi e ringrazio gli uffici comunali per quanto fatto – dichiara l’assessore Gabriele Marconcini – Partiamo con questa iniziativa del Comune ma, per rispondere al maggior numero di domande, anticipo che ce ne saranno altre, presentate da enti, scuole paritarie e associazioni. Questo lavoro di coordinamento, affidato all’amministrazione comunale e di cui daremo notizia appena sarà tutto pronto, consentirà il supporto e la definizione dei vari progetti, affinché siano in linea con i protocolli in materia di sicurezza anticovid”.

Per informazioni e iscrizioni sui campi estivi organizzati dal Comune, telefonare allo 0575 – 049228.