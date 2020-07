Sansepolcro e Anghiari: lavori rete alta tensione, domani e venerdì interruzioni temporanee del servizio elettrico in aree circoscritte

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani (mercoledì 22 luglio) e venerdì 24 luglio effettuerà interruzioni programmate del servizio elettrico, circoscritte per estensione, in alcune aree dei territori comunali di Anghiari e Sansepolcro per consentire alla società che gestisce le linee elettriche di alta tensione di eseguire lavori di manutenzione e potenziamento attraverso la sostituzione dei conduttori e della fune di guardia dell’elettrodotto che collega la Valtiberina al Casentino, tra le cabine primarie di Sansepolcro, Anghiari e Subbiano.

L’esecuzione delle operazioni in sicurezza richiede il “fuori servizio programmato” di alcune linee di bassa e media tensione nei giorni suddetti, a partire dalle 8:30 con conclusione nel pomeriggio. E-Distribuzione, grazie a bypass da linee di riserva, circoscriverà le aree di interruzione a gruppi ristretti di utenze compresi tra le località Viaio, Molin, Motina, Campalle, Casaccia, San Simone, Fondaccio, Catorcio e Tofanicchio (domani) e Vannocchia, Santa Fiora e limitrofe (venerdì).

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.