Sansepolcro, il Kilowatt Festival 2020 si farà

Da lunedì 20 a domenica 26 luglio prossimi si terrà a Sansepolcro la diciottesima edizione di Kilowatt Festival.

In questi mesi difficili, non abbiamo mai smesso di lavorare a questa ipotesi, anche quando è stato complesso poterci sperare, e ci siamo costantemente confrontati con tutte le istituzioni che investono nel nostro progetto e con gli artisti in programma, per condividere con loro pensieri e opinioni, anche nell’eventualità che si aprisse una possibilità di tornare sulla scena in estate, come adesso sembra essere.

Abbiamo aspettato a fare dichiarazioni ufficiali perché l’esserci o meno dipendeva da troppi fattori esterni alla nostra volontà.

Oggi siamo felici di potervi annunciare che Kilowatt 2020 si farà, in palchi all’aperto, nei chiostri di Sansepolcro, e con dirette video su maxischermo in una piazza della città, per quelli che non riusciranno a entrare negli spazi di spettacolo che, causa distanziamento, avranno capienza limitate di 70-80 posti. A tutti quelli che verranno a Sansepolcro, garantiremo la possibilità di vedere dal vivo almeno 3 spettacoli al giorno, e il resto sul grande schermo della piazza.

La prossima settimana vi presenteremo il programma di questa edizione che è nata più complicata di sempre, ma arriverà sulla scena più bella che mai.