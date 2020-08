Sansepolcro, il Palio della Balestra si farà ma senza pubblico

Vista la situazione Covid, il Comune di Sansepolcro, in accordo con la Società dei Balestrieri, il Gruppo Sbandieratori “Città di Piero” e l’associazione “Rinascimento nel Borgo”, ha deciso di annullare gli eventi che precedono e fanno da corollario al Palio della Balestra cioè concerto propiziatorio, giochi di bandiera, mercato di Sant’Egidio e Palio dei Rioni.

Si svolgerà invece regolarmente, ma senza pubblico e nel rispetto dei protocolli anti Covid, il Palio della Balestra in programma domenica 13 settembre alle 17. Non saranno montate le tribune laterali previste nel piano di luglio, quando già era stato predisposto un progetto di Palio “ridotto” ma che comunque prevedeva la presenza del pubblico.

“Amareggiati e dispiaciuti, non possiamo però fare altrimenti – dichiara l’amministrazione comunale – Ma volevamo assolutamente salvaguardare la tradizione e fare in modo che il Palio si svolgesse e così sarà. Intanto domani, martedì 1 settembre alle 12 in Sala del Consiglio si terrà una presentazione del drappo, esclusivamente rivolta alla stampa. La cerimonia è sempre stata un momento pubblico importante, ma questa volta non si può”.