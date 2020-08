Sansepolcro: il Sindaco augura buone vacanze e raccomanda responsabilità ed attenzione nella prevenzione al Coronavirus

Nell’augurare buone vacanze ai miei concittadini, raccomando di prestare la massima attenzione e di mantenere atteggiamenti previdenti per qualunque attività facciano o in qualsiasi luogo soggiornino. La raccomandazione vale anche per chi rimarrà a Sansepolcro.

La cronaca ci racconta infatti di casi positivi di rientro che si stanno diffondendo. Dobbiamo vigilare e non sottovalutare niente. Raccomando a tutti coloro che devono rientrare dall’estero, o a coloro che sono a conoscenza di persone di rientro dall’estero, di segnalarlo all’Azienda sanitaria. Tutte le persone che, per qualsiasi motivo, rientrino da paesi extra UE, inclusi Romania e Bulgaria, devono autodichiararsi presso la ASL e mettersi in quarantena per 14 giorni.

Ricordando i sacrifici che abbiamo fatto nei mesi scorsi, viviamo i giorni delle ferie con senso di responsabilità.