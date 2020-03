Sansepolcro: le attività che effettuano la consegna a domicilio

SSanseSANSEPOLCRO – Dopo l’attivazione del servizio di consegna a domicilio dei farmaci, parte anche quello relativo ai generi alimentari, dedicato a malati, disabili e ultra65enni senza assistenza familiare e che siano impossibilitati ad uscire.

La proposta del Comune, anche in questo caso, è stata ampiamente accolta dagli esercenti, anche se non tutti hanno la possibilità di organizzarsi a breve per le consegne. Ma l’amministrazione comunale sta prendendo accordi con le associazioni di volontariato, per fare in modo che tutti i negozi interessati possano garantire il servizio con il loro aiuto.

“Un’altra conferma della comunità solidale, come Sansepolcro si è sempre dimostrata – dichiara l’assessore alla Sanità e al Sociale Paola Vannini – Nessuno deve sentirsi solo: esiste una rete di soggetti e realtà che, accanto al Comune, si presta per aiutare chi versa in difficoltà in questo momento di emergenza. Ringrazio tutti gli esercenti che hanno accettato e quelli che, appena pronti, potranno iniziare il servizio. E grazie chiaramente alle associazioni di volontariato per quello che fanno ora e da sempre”.

Ecco l’elenco delle attività che, al momento, hanno aderito al servizio:

– Latteria Antonella, via XX Settembre – tel 339 6111471

– Frutta – verdura- panetteria Le.Ma, Porta Romana – tel 339 3509865

– Macelleria Martini, via XX Settembre – tel 0575 742310

– Pizzecheria Boncompagni, via XX Settembre – tel 0575 741897

– Ortofrutta La Delizia, via XX Settembre – tel 0575 742566

– Alimentari Carboni, Piazza Torre di Berta – tel 0575 742127

– La bottega della carne, via XX Settembre – tel 0575 741077

– Casa del pane, Via XX Settembre – tel 0575 742600

– Carni Shop di Buzzichini Antimo – tel via dei Lorena – tel 0575 742924

– Macelleria Poggini, via Pettorotondo – tel 0575 742302

– Alimentari il Portico, via di Violino – tel 0575 736093

– Alimentari Tiberino, Santa Fiora – tel 0575 720089.