Sansepolcro: le decisioni della Giunta sulle scadenze tributarie

La Giunta comunale di Sansepolcro si è riunita ieri mattina per approvare la rimodulazione di alcune scadenze di natura tributaria, in linea con le disposizioni impartite dai vari DPCM. Ecco il dettaglio:

Servizi scolastici: la quota contributiva per i nidi dell’infanzia comunali non verrà addebitata per tutto il periodo di chiusura della struttura;

Servizio di refezione scolastica: slitta al 31 maggio, in luogo del 20 aprile, il pagamento dei pasti forniti nei mesi di gennaio e febbraio;

Tariffa Rifiuti (TARI): ferma restando la possibilità di pagamento in più rate piuttosto che in un’unica soluzione, le tempistiche, che saranno fissate in occasione della prossima approvazione delle tariffe non prevedono scadenze prima del 31 maggio;

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Tosap -Permanente) e dell’Imposta sulla Pubblicità (Icp Permamente): i pagamenti sono stati differiti al 31 maggio;

Il recupero dell’Imu/Tasi/Tari, posto in essere all’amministrazione comunale, è sospeso almeno fino al 30 giugno; nel frattempo è stata concessa al Servizio Tributi la possibilità di rimodulare, su richiesta, piani di rateizzazione già concordati con i contribuenti.

Sempre nella seduta di ieri, la Giunta ha deliberato per il triennio 2020/2022 l’istituzione e l’utilizzo di un fondo vincolato alla concessione di contributi economici in conto interessi in favore delle locali aziende artigianali e commerciali aventi sede nel Comune ed esposte alla crisi finanziaria ed economica in atto. Nei prossimi giorni, l’avviso sarà consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune.

“In relazione al susseguirsi di notizie che arrivano oltre che dal Governo, dalla Ragioneria Generale dello Stato, monitorando l’evolversi della situazione economica, abbiamo ritenuto necessario assumere, intanto, questi provvedimenti – dichiara l’assessore Catia del Furia – Siamo consapevoli che sono solamente prime misure ma ci riserviamo di intervenire nuovamente, studiando qualsiasi soluzione possibile per superare quelli che purtroppo saranno gli inevitabili riflessi della crisi in atto sui bilanci comunali. Con l’occasione, vorrei ringraziare i gruppi di minoranza perchè hanno manifestato una grande serietà nell’affrontare la situazione contingente non senza per questo ignorare questioni tributarie e di bilancio dell’amministrazione. Con loro, quando saranno più definite le misure del Governo centrale, apriremo un confronto atto a costruire tutti i possibili percorsi utili alla nostra collettività”.