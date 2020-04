Sansepolcro, nuova consegna di mascherine in tutte le case. Continua quella tramite supermercati e farmacie

Sono 16 mila le mascherine, tipo chirurgiche, che il Comune di Sansepolcro distribuirà, casa per casa, a tutte le famiglie. Vengono messe a disposizione dalla Regione e la consegna sarà effettuata oggi e domani sempre grazie all’importante supporto del volontariato biturgense. Sarà data una mascherina a testa.

“Con l’avvicinarsi della fase 2 non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia – dice il sindaco Cornioli – Anzi, sarà proprio il momento in cui dovremo stare più attenti. Per questo riprendiamo la consegna delle mascherine casa per casa, mentre continua quella nei supermercati e nelle farmacie organizzata dalla Regione, che ringraziamo”.