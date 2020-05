Sansepolcro, PD, Articolo 1 e Italia Viva uniti in un comune progetto politico per la ripartenza

Le forze di centro-sinistra appartenenti al Partito Democratico, Articolo 1 e Italia Viva hanno deciso di condividere un comune percorso politico assumendosi la responsabilità di una proposta per la ripartenza del nostro territorio.

Il tavolo che abbiamo costituito è aperto alla partecipazione di partiti, associazioni, singoli che vogliano dare un contributo di idee per superare la profonda crisi che ha investito la nostra comunità. Vogliamo aprire un dialogo con la città animati da spirito di servizio: prima ascoltando e approfondendo i bisogni per poi proporre la nostra sintesi. Mai come ora per Sansepolcro risulta importante ricostruire un centro-sinistra in grado di arginare la demagogia e il populismo che animano la destra e il personalismo unito all’improvvisazione che hanno caratterizzato il civismo dell’Amministrazione a guida Cornioli.

Per questo vogliamo ripartire dai contenuti, dai programmi, dai valori che ci hanno guidato e ci guidano mettendo al centro alcune parole chiave: lotta alle disuguaglianze che rischiano in un momento di crisi, come questo, di essere ancora più profonde; sviluppo sostenibile per creare benessere per l’uomo e per l’ambiente; cultura come motore di pensiero e di crescita; ricomposizione del tessuto sociale improntata alla solidarietà e alla protezione dei più fragili. Insieme a chi vorrà dare il proprio contributo di idee cercheremo di fare sintesi tra i bisogni vecchi e nuovi per una rinascita della nostra Città partendo da alcune proposte concrete per la ripartenza dopo la fase di emergenza COVID.