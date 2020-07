Sansepolcro: un weekend con Banksy, lo sbarco dei 500

Un weekend col botto, quello appena passato, per la mostra dedicata a Banksy. Hanno sfiorato quota 500 (per la precisione 494) gli ingressi all’evento ospitato nel Museo Civico di Sansepolcro. “Numeri importati, considerando il momento difficile che sta vivendo il turismo – commenta l’assessore Gabriele Marconcini – Va anche tenuto di conto che per il momento gli stranieri non si vedono, purtroppo, quindi si tratta solo di turisti italiani. I margini di crescita ci sono e stiamo lavorando per affinare tutti gli aspetti legati all’evento. Per esempio, da questo mese è possibile acquistare i biglietti anche attraverso il circuito Ticketone”.

Ma un’altra bella iniziativa è in programma per il prossimo fine settimana e cioè l’ingresso gratuito per i neo diplomati, sia al Museo Civico che alla mostra.

“Ci è sembrato un bel segnale da dare ai giovani che hanno compiuto un passo così importante come la maturità – conclude Marconcini – In ogni caso, Sansepolcro si sta dimostrando all’altezza della mostra dedicata a Banksy e il risveglio del turismo, dopo il lock down, deve essere per noi motivo forte per continuare nella direzione intrapresa”.