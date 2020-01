Sansepolcro: Urbanistica approvata la Variante n. 8 quinquies “Villa di Gricignano”

È entrata in vigore in data 27/12/2019 la variante al Regolamento Urbanistico denominata “VARIANTE N. 8.QUINQUIES AL R.U. PER MODIFICA DELLA SCHEDA NORMATIVA, DI INDIRIZZO PROGETTUALE E DI VAS RQ23 VILLA DI GRICIGNANO, DI CUI ALL’ELABORATO 10 DEL RU”.

La variante è stata attivata, come in altri casi di istanze analoghe, in attuazione di due atti di indirizzo politico (D.G.C. n. 45 del 23/02/2017 e D.G.C. n. 83 del 10/05/2018), con cui sono state promosse politiche di governo del territorio atte a recepire istanze di imprenditori impegnati a realizzare investimenti con potenziale significativa ricaduta occupazionale, o da cittadini che proponessero significativi interventi di recupero di situazioni di degrado per il riuso e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

In particolare, nel caso della presente variante, sono state introdotte modifiche al vigente strumento urbanistico per permettere il pieno recupero delle strutture della ex fungaia e della ex fattoria di Gricignano garantendo al contempo il superamento della criticità ambientali presenti in tali aree. Tale operazione avrà come esito finale la collocazione in tale compendio di un nuovo centro aziendale agricolo che darà nuova vita ad edifici ad oggi fatiscenti, riqualificando al contempo un’area prossima alla frazione di Gricignano.

È da evidenziare come la variante in questione risulti inoltre pienamente coerente con le strategie di uso sostenibile del territorio promosse sia dalla Regione Toscana che dalla Amministrazione Comunale volte ad incentivare interventi di riutilizzo e recupero degli edifici a destinazione produttiva riducendo al contempo il consumo di suolo.