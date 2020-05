Sansepolcro: Utilizzo del suolo pubblico e orari di apertura più lunghi, un avviso per attività commerciali e artigianali

“RIPARTIAMO INSIEME”: in questa fase di ripartenza, le attività commerciali e artigianali di Sansepolcro possono presentare proposte al Comune per l’utilizzo del suolo pubblico, per garantire che tutto si svolga in modo idoneo rispettando le regole di distanziamento, per organizzare meglio il lavoro ed erogare un servizio migliore ai clienti. Ogni esercente sa di cosa avrebbe bisogno e in questo momento qualsiasi contributo di idee può essere di aiuto: avere più spazio all’esterno, ad esempio, per consentire la giusta distanza tra i tavoli di un bar o di un qualsiasi locale; orari di apertura più lunghi; chiusura di strade per allestire all’esterno la propria merce ecc. Adesso è possibile aderire all’avviso pubblicato nel sito www.comune.sansepolcro.ar.it per far presenti le proprie necessità.



Gli interessati devono inviare la documentazione specificando l’oggetto, cioè “RIPARTIAMO INSIEME – Proposta degli operatori economici”; dovrà essere presentata per posta elettronica ordinaria all’indirizzo: [email protected] o a mezzo PEC: [email protected] o all’ufficio URP del Comune di Sansepolcro in Piazza Gramsci n. 5. La proposta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 21 maggio. Le eventuali proposte che giungeranno oltre il termine, saranno esaminate in una fase successiva.



“Abbiamo condiviso, con le associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti che ringraziamo, l’invito a confrontarci apertamente, dicendo in modo chiaro di cosa le attività hanno bisogno – spiega il sindaco Cornioli – Questo avviso ha proprio lo scopo di fare un quadro generale delle richieste, per poi scendere nel particolare delle singole esigenze. La stagione turistica sta per ripartire e dobbiamo essere in grado di offrire una città sicura e a misura di uomo, una città che rispetta le regole ma che vive. E’ un’occasione molto importante per attività commerciali e artigianali”.