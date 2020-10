Sansepolcro: Vannini vice sindaco, Del Siena assessore

SANSEPOLCRO – Nel segno della continuità, come aveva detto in consiglio comunale. In seguito alle dimissioni per motivi lavorativi di Luca Galli, il sindaco Cornioli ha firmato il decreto di nomina di Francesco Del Siena ad assessore all’Urbanistica, Turismo, Trasporti e Ambiente. La carica di vice sindaco, invece, è stata assegnata a Paola Vannini, già assessore alla Sanità e al Sociale.

“La scelta di Del Siena e Vannini è frutto di un rinnovato impegno da parte di tutta la coalizione per portare avanti, negli ultimi mesi di legislatura, i progetti a cui stiamo lavorando da tempo – spiega il sindaco Cornioli – La continuità di cui abbiamo parlato in questi giorni è fondamentale per garantire un’azione efficace in settori che sono prioritari in questo momento storico. Penso alla Sanità e all’emergenza Covid, a cui Paola Vannini si è dedicata con abnegazione e profonda umanità. Penso al turismo e all’urbanistica, che sono i motori della città di oggi e di domani, a cui Del Siena si dedicherà con passione e concretezza. La strada tracciata da Luca Galli prosegue e auguro a tutti noi un buon lavoro nell’interesse esclusivo di Sansepolcro”.