Sansepolcro: Via Nomi, iniziati i lavori per la messa in sicurezza di auto e pedoni

Hanno preso il via oggi i lavori in via Nomi a Sansepolcro, per un investimento di 130 mila euro. Ne ha dato notizia l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Marzi.

Si tratta di un cantiere importante perché oltre al rifacimento del muro di sostegno che corre lungo la carreggiata (e che dava segni di cedimento), la stessa verrà raddoppiata, creando un doppio senso di marcia in quel tratto, con tanto di marciapiede protetto da guard rail.

L’operazione di allargamento della carreggiata è resa possibile grazie alla collaborazione con la parrocchia della Cattedrale di Sansepolcro, che ha concesso una parte di terreno del campo sportivo.

“Per noi è una grande soddisfazione perché l’opera era attesa da tempo – dichiara l’amministrazione comunale – I lavori miglioreranno la sicurezza e la vivibilità complessiva del quartiere del Sacro Cuore, sia per le auto che per pedoni”.