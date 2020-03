Saracinesche abbassate, strade vuote, controlli stringenti

Le nuove misure governative per il contrasto alla diffusione del Coronavirus determinano la chiusura dei negozi, tranne che farmacie, parafarmacie e attività che vendono generi alimentari. Garantiti anche servizi essenziali, edicole e tabacchi.

Una decisione, quella di abbassare le saracinesche, che ad Arezzo avevano già preso in molti già prima del nuovo DPCM entrato in vigore da oggi fino al 25 marzo. Il prefetto inoltre ha anche comunicato, con circolare alle amministrazioni e diffuso a mezzo stampa, l’interpretazione delle stesse disposizioni governative. Le uscite da casa vanno limitate a spostamenti necessari e inderogabili.

L’autocerificazione è necessaria anche per muoversi all’interno dello stesso Comune: questo in sintesi il contenuto della stretta governativa.

#iorestoacasa. Questa la raccomandazione e lo slogan condiviso e applicato da milioni di italiani. Non solo per non incorrere in sanzioni,se le uscite non sono motivate da necessità lavorative o di salute, ma sopratutto per tutelare gli altri e se stessi. La città ai tempi del Coronavirus si presenta pressoché vuota, con saracinesche giù e controlli stringenti delle forze dell’ordine.

Tra gli aretini prevale il senso di responsabilità. Ed è già una vittoria. Adesso rimane sicuramente la sfida più dura. Ma l’unione, in fondo, fa la forza.



L’AGGIORNAMENTO DI OGGI 12 MARZO ALLE 18:30 DEL SINDACO GHINELLI

IN DIRETTA FACEBOOK DAL PALAZZO COMUNALE