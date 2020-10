Scapecchi: “Halloween 2020: cari ragazzi, per quest’anno niente maschera ma solo mascherina. Confido in tutti voi”

Dichiarazione dell’assessore allo sport e alle politiche giovanili Federico Scapecchi

Il prossimo non sarà un sabato qualunque ma il primo con i locali chiusi dopo le 18. In più coinciderà con Halloween, la festa di tradizione anglosassone che da diversi anni ha preso campo anche in Italia.

Solitamente i bambini si mascherano e fanno visita ai vicini formulando la classica domanda ‘dolcetto o scherzetto?’ mentre per i più grandi è l’occasione di ritrovarsi con gli amici e fare festa insieme.

Purtroppo quest’anno le attuali normative, ma soprattutto il buonsenso, impongono a tutti di rinunciare a questa festa.

Farlo capire ai più piccoli sarà compito dei genitori, mentre per i più grandi confido nella loro maturità e nel loro senso di responsabilità.

Non sono passati molti anni da quando anch’io festeggiavo la notte di Halloween e capisco benissimo la voglia e la necessità che i giovani hanno di socializzare e di svagarsi. Tuttavia, come assessore alle politiche giovanili mi sento in dovere di chiedere questo ‘sacrificio’ ai miei coetanei e concittadini.

Abbiamo ogni giorno molti contagi in città ed è necessario evitare le occasioni che possono incrementarlo quali, per l’appunto, una festa all’aperto o in casa di amici.

Se non avete timore per la vostra salute, sbagliando perché non si sa mai, o se non temete di dover pagare una sanzione, sbagliando perché ci saranno controlli, abbiate rispetto per i vostri genitori e per i vostri nonni ai quali potreste involontariamente portare a casa il virus. E abbiatene anche per i proprietari dei locali che normalmente frequentate, per adesso chiusi fino al 24 novembre ma che se il contagio progredirà lo resteranno ancora più a lungo.

Mi prendo l’impegno, non appena sarà possibile, di organizzare una festa tutta per voi ma ora aiutateci e aiutatevi a evitare che la situazione peggiori: per quest’anno niente maschera ma solo mascherina. Confido in tutti voi!