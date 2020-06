Scivola e viene travolto dal trattore, ferito 85enne

Incidente a Soci, frazione di Bibbiena, in via Case Sparse, in un campo agricolo di proprietà, intorno alle 17 di oggi.

Un 85enne pensionato, per cause in corso di accertamento, è scivolato venendo travolto dal proprio trattore. Ferito è stato trasportato mediante elisoccorso con politrauma da schiacciamento, presso Le Scotte Siena. Sul posto sanitari e Militari compagnia carabinieri Bibbiena che escludono responsabilità terzi .

Ferito cosciente. Soccorsi allertati da familiari presenti in abitazione vicina che non hanno comunque visto svolgersi l’incidente.