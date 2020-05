Scomparsa del piccolo Jacopo Bacis, messaggio di cordoglio dell’assessore Nisini

Comunicato stampa dell’assessore allo sport Tiziana Nisini.

“A nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale di Arezzo, voglio far arrivare le condoglianze più sentite alla famiglia Bacis per la scomparsa del piccolo Jacopo. Di fronte a una tragedia di tale portata, non ci sono parole per esprimere lo sgomento e la tristezza che si provano.

Da assessore, e anche da mamma, non posso che unirmi al dolore dei familiari di Jacopo, dei suoi amici, di tutti coloro che lo conoscevano, dei suoi istruttori di karate, dei suoi compagni di allenamento. Proprio lo sport, con i suoi valori più profondi, ci insegna che anche quando pensiamo di aver esaurito tutte le nostre risorse, abbiamo comunque un’altra riserva di energia e di coraggio da cui attingere.

Spero con tutto il cuore che i genitori di Jacopo e suo fratello riescano a trovare la forza di superare questo momento terribile. A loro va tutta la mia vicinanza e il mio cordoglio”.