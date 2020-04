Alle ore 10,58 nell’incrocio tra via Colombo e via Doria ad Arezzo è avvenuto uno scontro tra un auto e scooter.

E’ rimasto ferito il conducente dello scooter, un uomo di 71 anni, che ha ripreso conoscenza è stato trasferito in elicottero a Careggi in Codice giallo.

In aggiornamento