Incidente stradale alle ore 17,10 in via romana ad Arezzo che ha coinvolto un’auto e una moto. Il conducente della moto, un uomo di 40 anni di Arezzo, è stato sbalzato per circa 2 metri riportando varie contusioni e traumi ed è stato trasportato con ambulanza infermierizzata della Croce Bianca, all’ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso.