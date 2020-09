Scontro fra due auto: quattro le persone coinvolte, di cui una è grave

Incidente stradale alle ore 17,20 lungo la SP 327 tra Foiano della Chiana e Cesa. Coinvolte due auto che si sono scontrate in frontale.

Quattro persone coinvolte, due uomini ( 19 e 20 anni) e due donne (15 e 42 anni). Sul posto sono intervenute Ambulanza della Croce Bianca di Arezzo distaccamento Monte San Savino, Automedica da Ospedale La Fratta e Auto Infermierizzata e Elisoccorso Pegaso 1.

La donna di 15 anni e l’uomo di 19 anni sono stati trasportati in codice giallo all’Ospedale San Donato di Arezzo con traumi alla rachide cervicale ed alle gambe.

La donna di 42 anni è stata trasportata all’ospedale Le Scotte di Siena in Elisoccorso in codice rosso con traumi al bacino e rachide lombo sacrale. L’uomo di 20 anni trasportato in ambulanza in codice giallo a Siena per trauma toracico.

Sul posto i Vigili del Fuoco e per i rilievi i Carabinieri.