Scuola Basket Arezzo: diciannove squadre in campo nella nuova stagione

Diciannove squadre sul parquet per la nuova stagione della Scuola Basket Arezzo. Lunedì 31 agosto prenderanno il via gli allenamenti della società cittadina che vedranno il palasport Estra “Mario d’Agata” tornare ad animarsi con l’entusiasmo di circa trecento atleti di tutte le età, dai più piccoli di quattro anni del minibasket Nova Verta agli adulti delle prime squadre targate Amen. Negli ultimi mesi, la Sba ha lavorato per confermare gli staff tecnici e per riorganizzare la propria attività in linea con le procedure per la prevenzione del contagio da Covid19, mettendo in campo ogni sforzo per dar seguito al proprio impegno nella promozione della disciplina e per riprendere il percorso di preparazione ai campionati regionali e nazionali del 2020-2021.

La programmazione trova le proprie radici nel minibasket Nova Verta che è coordinato da Roberta Bindi e che propone un’attività ludico-sportiva per bambini e bambine nati tra il 2009 e il 2016, facendo affidamento nelle diverse categorie dai Pulcini agli Esordienti sugli istruttori Paolo Bruschi, Marco Evangelisti, Massimiliano Milli, Mirko Pasquinuzzi e sulla stessa Bindi (con l’assistenza di Erika Picchi, Alessandro Stocchi, Marco Sulpizio e Marco Tavanti). I bambini interessati a provare questo sport potranno contattare la segreteria della Sba per fissare un allenamento gratuito di prova, con l’unico requisito per partecipare che è rappresentato dal possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (per chi è nato tra il 2010 e il 2016) o del certificato alla pratica sportiva agonistica (per i 2009).

La punta di diamante continuerà ad essere la prima squadra dell’Amen Sba che sarà impegnata per il secondo anno consecutivo in serie C Gold e sarà condotta dal confermato Milli, mentre una seconda formazione senior giocherà in Promozione guidata da Pasquinuzzi. Le due squadre più importanti del vivaio saranno l’Under18 e l’Under15 che, entrambe allenate da Evangelisti, militeranno nei campionati giovanili d’Eccellenza, mentre l’Under14 affidata al responsabile tecnico Umberto Vezzosi sarà impegnata nel campionato Elite.

A completare il settore giovanile, infine, sono l’Under18 di Antonio Bindi, l’Under16 di Michele Roggi e l’Under14 di Vezzosi che scenderanno in campo nei rispettivi campionati Silver, oltre all’Under13 di Roggi. L’attività della Sba continuerà poi ad essere arricchita dal progetto sociale di basket integrato che, coordinato da Bruschi e da Federico Fracassi, è sostenuto da Bm Centro Tecnico per permettere di fare sport a chi ha disabilità fisiche, intellettive e relazionali.

«L’impegno della Sba – commenta il presidente Mauro Castelli, – è orientato a far vivere la pallacanestro a tutti attraverso la creazione dell’ambiente ideale per la crescita del singolo atleta e per la valorizzazione delle rispettive capacità. In quest’ottica, un’attenzione particolare è rivolta anche alla scelta di tecnici e istruttori di qualità a partire dal minibasket che rappresenta un settore fondamentale per gettare le basi dei cestisti del futuro».

Arezzo, martedì 25 agosto 2020