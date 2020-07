Scuola Basket Arezzo, le misure anti Covid hanno permesso il ritorno in campo di tutti

Si sono conclusi giovedi scorso gli allenamenti della “Ripartenza” post Covid per le squadre della Scuola Basket Arezzo. La Società amaranto è stata tra le prime in Italia a dotarsi di un protocollo per permettere ai propri tesserati di riprendere in tutta sicurezza l’attività. Grazie alla professionalità del Dr. Stefano Bordiga e del Responsabile Medico-Sanitario della SBA Simone Marraccini che hanno seguito tutti gli aspetti sanitari del protocollo che ha permesso ad oltre duecento ragazzi di tornare in campo e sfruttare un periodo di assenza di partite agonistiche per il proprio miglioramento individuale.

L’impegno di tutti gli allenatori dello staff tecnico della Scuola Basket Arezzo è stato quello di adattare le metodologie e gli esercizi alle nuove regole di distanziamento permettendo agli atleti un percorso di crescita che sarà prezioso in vista dell’inizio della nuova stagione già fissato in Lunedi 31 Agosto. Un lavoro che ha messo la Scuola Basket Arezzo al centro dell’attenzione di tutte le Società cestistiche italiane e che è stata oggetto di un clinic web per allenatori dove il responsabile tecnico Umberto Vezzosi ha illustrato gli esercizi tecnici svolti negli allenamenti al Palasport Estra. Con il passare delle settimane poi e con l’adeguamento del protocollo agli aggiornamenti delle linee guida della Federazione Italiana Pallacanestro, è stato possibile coinvolgere anche il settore minibasket Nova Verta nella ripresa degli allenamenti.

Le parole del Presidente Mauro Castelli: “Anche se all’inizio del nostro percorso ancora molte persone erano chiuse in casa ed un protocollo di ripresa di una attività sportiva sembrava una vera e propria utopia, noi ci siamo impegnati a fondo con la consapevolezza di assumerci una responsabilità molto importante. Per soddisfare tutte le prescrizioni abbiamo dovuto utilizzare tanto personale non solo tecnico che si è sacrificato in nuovi ruoli di vigilanza e controllo in modo da poter accontentare tutte le richieste che ci erano arrivate dai ragazzi e dalle famiglie per riprendere l’attività. Ci siamo sentiti in dovere di essere protagonisti della ripartenza nei confronti di tutti i nostri tesserati e delle loro famiglie.” “Dai 6 atleti per allenamento del 25 Maggio” prosegue Mauro Castelli “con un protocollo persino più restrittivo di quello che le norme imponevano, siamo arrivati ai 12 di oggi, con l’augurio che nei prossimi aggiornamenti delle Linee Guida della Federazione si possa tornare alla quasi normalità dei partecipanti ai nostri corsi sportivi. Abbiamo sfruttato al massimo le potenzialità del Palasport Estra che ci ha permesso di utilizzare l’arena principale, la tensostruttura e l’area esterna circostante per coinvolgere più ragazzi possibili”.

Sono state 185 le ore di allenamento prima della chiusura dell’anno scolastico il 10 Giugno scorso che ha permesso l’utilizzo anche degli spazi mattutini. Le ore sono così lievitate a 704 per un totale alla fine di questo percorso di 899. Il Palasport Estra ha così potuto vedere il ritorno in palestra di quasi tutti gli oltre 200 tesserati della Scuola Basket Arezzo, a partire dai senior della Serie C fino ai più piccoli bimbi del Minibasket e del Settore Femminile.

Adesso per le squadre amaranto qualche giorno di meritato riposo prima di tornare a fine Agosto a calcare il parquet del Palasport Estra “Mario D’Agata”, un impianto che fin dai prossimi giorni sarà interessato da lavori di efficientamento della pavimentazione di gioco, e dalla installazione di nuovi canestri grazie alla collaborazione del Comune di Arezzo e mentre nei giorni scorsi è stato oggetto anche di un intervento importante per l’allontanamento dei volatili che si annidavano sotto le coperture della struttura.

Durante questo mese di stop alle attività oltre alla programmazione della stagione sportiva, non si fermeranno le iniziative della Scuola Basket Arezzo, è infatti in rampa di lancio un altro concorso “vacanziero” per tutti i tesserati con un premio molto speciale che sarà lanciato la prossima settimana.