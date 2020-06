Scuola di Camucia, cantiere all’opera

Sono ripartiti i lavori di realizzazione di un plesso scolastico per la scuola primaria di Camucia. Il cantiere era fermo dallo scorso mese di settembre ed era stato ulteriormente bloccato dalle disposizioni del governo in materia di contenimento del virus Covid-19.

Adesso che è stata superata la fase più restrittiva dell’emergenza sanitaria, e dopo che il comune di Cortona ha predisposto gli atti amministrativi necessari, l’attività del cantiere è stata riavviata.

L’intervento alla scuola primaria di Camucia, il cui affidamento all’impresa appaltatrice risale al dicembre 2018, fu sospeso nel settembre 2019 con lo scopo della redazione di una variante che ha riguardato principalmente aspetti strutturali di dettaglio per l’ingegnerizzazione del legno: la scuola infatti è realizzata in struttura portante in legno xlam e le modeste modifiche oggetto di variante produrranno un miglioramento puntuale del comportamento strutturale dell’edificio e un miglioramento estetico e funzionale dell’intero fabbricato.

Al momento, l’impresa sta lavorando al completamento delle fondazioni in cemento armato, con la realizzazione di cordoli per l’appoggio delle strutture. Appena ultimata questa fase, partirà la produzione del legno. Serviranno poi alcune settimane durante le quali verranno realizzate le singole parti in legno in stabilimento che poi verranno trasportate in cantiere. In seguito, si tratterà di assemblare, sul posto, quanto millimetricamente prodotto nello stabilimento.

L’intervento, salvo imprevisti, sarà completato nel mese di settembre, in modo da permettere l’inizio delle attività scolastiche in una scuola moderna, sicura dal punto di vista sismico e con impianti all’avanguardia anche sotto il profilo del risparmio energetico.