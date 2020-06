Scuola, superiori “incatenate” alla Dad. Per le altre turni? Arezzo riscende in piazza

di Claudia Martini

Ancora nubi da diradare sul ritorno a scuola a settembre. Per i ragazzi delle superiori si prospetta il mantenimento della didattica a distanza, mentre per elementari e medie turni e lezioni anche di sabato per poter rientrare in presenza. Ma ancora nulla è certo.

Intanto stasera alle ore 18, si svolgerà la manifestazione nazionale organizzata dal comitato “Priorità alla Scuola”, in 60 piazze di città italiane, per chiedere la riapertura delle scuole in presenza e in sicurezza di tutte le scuole, dai nidi alle università, senza riduzioni di orario. E si svolgerà anche ad Arezzo. Il punto di ritrovo è piazza San Domenico, poi il gruppo, nel rispetto del distanziamento, si sposterà in piazza della Libertà. Viene ribadita la richiesta di più risorse per spazi e personale per poter riaprire a settembre in presenze. Ad Arezzo il comitato aveva già tenuto una manifestazione davanti ai cancelli di istituti cittadini.

A Firenze, invece, ci sarà un presidio a tappe: di fronte alla Biblioteca Nazionale Centrale, in piazza dei Cavalleggeri 1, e poi in piazza S. Croce, in piazza Duomo e in via Martelli. A Roma l’appuntamento è in piazza San Silvestro. A Milano, in piazza Scala. A Bologna, in piazza XX Settembre. A Napoli, in piazza del Plebiscito.

Le 60 città:

Ancona, ore 18, piazza Roma

Aosta, ore 18, piazza Emilio Chanoux

Arezzo, ore 18, piazza San Domenico

Benevento, ore 18, piazza Matteotti

Bologna, ore 18, piazza XX Settembre

Brescia, ore 18, piazza della Vittoria

Catania, ore 18, piazza Università

Cesena, ore 18, Galleria Urtoller

Collegno, ore 18, piazza della Repubblica

Cosenza, ore 17, piazza XI Settembre

Cremona, ore 18, Scuola Primaria Manzoni, via Decia 43

Scuola Primaria Stradivari, via S. Bernardo 1

Scuola Primaria Bianca Maria Visconti, via Giuseppina 29

Scuola Primaria Don Primo Mazzolari, via Corte 1

Scuola infanzia Villetta, via Berenzi 2

Cuneo, ore 18, via Roma

Faenza, ore 18.30, piazza Del Popolo

Ferrara, ore 17.30, piazza Savonarola

Forlì, ore 18, piazza Aurelio Saffi

Frosinone, ore 18, piazzale Vittorio Veneto

Genova, ore 17.30, Prefettura di Genova

Imola, ore 18:30, parco Dell’Osservanza

La Spezia, ore 18, piazza Mentana

Livorno, ore 18, Terrazza Mascagni, viale Italia

Lucca, ore 17.30, piazza San Michele

Mantova, ore 18, piazza Martiri di Belfiore

Massa Carrara, ore 18, Largo Marinai D’Italia (Marina Di Carrara)

Matera, ore 18, piazza Vittorio Veneto

Messina, ore 18, piazza del Municipio

Milano, ore 18, piazza della Scala

Azioni dei collettivi studenteschi:

ore 16, largo Cairoli – biciclettata fino a piazza Scala

ore 16.15, MM Crocetta – piattaforma No DAD

Modena, ore 18:30, piazza Grande

Mondovì, ore 18, piazza Martiri della Libertà

Napoli, ore 18, piazza del Plebiscito

Padova, ore 17:30, Listón, via VII febbraio, davanti a Palazzo Moroni

Palermo, ore 18, piazza Castelnuovo

Parma, ore 18, piazzale Picelli

Pavia, ore 18, piazza della Vittoria

Perugia, ore 18, piazza Della Repubblica

Pescara, ore 18.30, piazza del Sacro Cuore

Pisa, ore 18, piazza dei Cavalieri

Pistoia, ore 18, piazza Del Duomo

Pontedera, ore 18, piazza Giuseppe Garibaldi

Potenza, ore 18.30, piazza Mario Pagano

Prato, ore 18, piazza Santa Maria delle Carceri

Ragusa, ore 18, piazza San Giovanni Ragusa

Ravenna, 18.30, piazza del Popolo

Reggio Emilia, ore 18, piazza Camillo Prampolini

Roma, ore 18, piazza San Silvestro

Sacile, ore 18, piazza del Popolo

Salerno, ore 17, palazzo Della Provincia Di Salerno

San Remo, ore 18, Pian Di Nave

Sassari, ore 17, piazza Castello

Siracusa, ore 18, Tempio D’Apollo

Taranto, ore 18, piazza della Vittoria

Terni, ore 18, piazza Europa

Torino, 18, piazza Castello

Torre Pellice, 18, piazza Libertà

Trento, ore 18, piazza Dante

Varese, ore 18, piazza del Podestà

Vercelli, ore 18, piazza Cavour

Verona, ore 18:30, piazza Dei Signori

Vicenza, ore 18, piazza Matteotti

Aderiscono alla manifestazione:

Scuola e bambini nell’emergenza Covid-19, CNPS – Coordinamento Nazionale Precari Scuola, La scuola a scuola, Rete Bessa, Apriti Scuola, Cinnica, No DAD – Settembre in aula, Cattive Ragazze, Scuole per il Futuro, Coordinamento genitori democratici, Ni.Na.Nda, ACTION AID, Teachers for future Italia, Coordinamento dei Collettivi Studenteschi, Lavoratori Autoconvocati della scuola, Diritto alla Scuola, Scuola Costituente, Comitato bolognese Scuola e Costituzione, Tavolo per l’Educazione Popolare, MammadiMerda, Scuola Mondo San Giuliano Terme, Priorità all’Università, Gruppo scuola di Archivia, Non Una di Meno (Genova, Perugia, Pisa, Livorno, Milano), LUD – Libera Università delle Donne, Casa delle Donne Milano, MCE – Movimento di Cooperazione Educativa, Assemblea autoconvocata delle lavoratrici e dei lavoratori del sociale, CIDI – Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti, COBAS Scuola, CIB UNICOBAS, FLC CGIL, USB, Euronomade, Centro di Gravità, Casa Internazionale delle Donne di Roma, Associazione Per la sinistra per un’altra Europa, Comitato Popolare di Difesa Beni Pubblici e Comuni “Stefano Rodotà”, Le Contemporanee, co2 crisis opportunity onlus, Monitor Napoli, Fronte della gioventù comunista, Studenti Di Sinistra, Unione degli studenti, Rete degli Studenti Medi, Gruppo Comma 255 Mamme Caregivers, Coordinamento AEC assistenti educativi Culturali.

Aderiscono alla manifestazione anche molte altre organizzazioni a livello locale.

