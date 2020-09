Scuole al via, Tiemme pronta al potenziamento dei servizi bus con 39 bus aggiuntivi

Da lunedì 14 settembre saranno in vigore gli orari invernali dei servizi scolastici urbani ed extraurbani su tutto il territorio di competenza di Tiemme (Arezzo, Siena, Grosseto e Piombino). A fianco dei servizi ordinari saranno previsti dei potenziamenti, a seconda delle zone, calibrati in base al fabbisogno di mezzi necessari per rispettare la capienza massima di bordo, ad oggi fissata all’80% della capienza massima in base al recente aggiornamento dalle normative di riferimento in materia (DPCM dell’8 settembre 2020 e ordinanza regionale n° 85).

“Innanzitutto desidero augurare un buon ritorno a scuola a tutti gli studenti toscani, – afferma il Presidente di Tiemme Spa, Massimiliano Dindalini – credo che la ripresa delle regolari attività scolastiche sia il più significativo messaggio di ripartenza del nostro Paese dopo i mesi complicati e difficili che abbiamo vissuto. Siamo consapevoli che questa ripartenza porterà con sé delle difficoltà quotidiane: noi del trasporto pubblico siamo pronti a fare il massimo, e se necessario anche di più, per affrontarle e risolverle, limitando e gestendo disagi e problematiche che inevitabilmente si potranno presentare. Con il 14 settembre inizia una nuova fase, con numeri e organizzazione profondamente diversi rispetto al passato. Siamo chiamati ad un grande sforzo che necessiterà di pazienza e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti: il nostro monitoraggio sarà ancora più capillare e costante, pronti a raccogliere le segnalazioni che arriveranno dai territori ed introdurre quei correttivi ed aggiustamenti che si renderanno via via necessari”.

“Capiteranno situazioni – prosegue Dindalini – in cui l’autobus arriverà ad una determinata fermata avendo già raggiunto la capienza massima trasportabile: per questo abbiamo previsto il potenziamento di determinate tratte con corsa bis al seguito della principale. Stando ai numeri di passeggeri su cui possiamo ragionare ad oggi, abbiamo reperito sul territorio i 39 mezzi aggiuntivi necessari per farlo (ad oggi 16 per l’area di Siena, 10 per Grosseto, 8 per Arezzo e 5 per Piombino). Questi numeri, ovviamente, potranno cambiare in seguito all’aggiornamento delle esigenze che potranno evidenziarsi in seguito ai primi giorni di scuola e agli effettivi numeri degli studenti presenti a bordo”.

Orari online

A partire da domani, venerdì 11 settembre, saranno consultabili online sul sito www.tiemmespa.it gli orari dei servizi scolastici che saranno in vigore da lunedì 14 settembre 2020 su tutto il territorio di competenza di Tiemme. Saranno online sia gli orari dei servizi ordinari che per quelli straordinari, ovvero i servizi di potenziamento e corse bis che saranno attivati dall’azienda per sopperire al maggior numero di autobus necessari per rispettare la normativa nazionale. Il servizio di risposta telefonica è stato potenziato ma per evitare saturazione delle linee invitiamo tutti i nostri clienti ad utilizzare il sito internet per conoscere aggiornamenti in tempo reale sul servizio.

Le regole di bordo

Il DPCM dell’8 settembre 2020 e quindi l’ordinanza della Regione Toscana n° 85 fissano la capienza degli autobus di Tpl all’80% dei posti previsti dalla carta di circolazione (il numero varia a seconda del modello di bus): ad esempio nella maggior parte dei mezzi extraurbani si potranno occupare tutti i posti a sedere con esclusione di quelli prospicenti l’autista. Ogni autobus indicherà sulla portiera di salita il numero massimo di persone trasportabili a bordo, a seconda della tipologia di mezzo; a bordo i passeggeri potranno sedersi dove non vietato dagli appositi marker e sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutto il viaggio. L’obbligo di indossare la mascherina, lo ricordiamo, vale anche per l’autista alla guida. Inoltre, il distanziamento di sicurezza dovrà essere rispettato anche in fase di salita ed in attesa del bus alla fermata. Inoltre i mezzi di trasporto saranno sottoposti a regolari cicli di pulizia e sanificazione, come d’altronde già previsto finora.

“Confidiamo nella collaborazione dei ragazzi e di tutti nostri viaggiatori nel rispettare le regole di distanziamento e di utilizzo delle mascherine – aggiunge Dindalini–. Materiale informativo dedicato alle misure di sicurezza sarà presente alle paline di fermata e a bordo bus”.