Scuole no Covid: 2.731 test nella provincia di Arezzo. Quasi 8.000 nell’intera Asl Tse

2.731: questo il numero di prenotazioni del personale scolastico per i test sierologici. Il dato si riferisce alla provincia di Arezzo e sommando anche quelli di Siena e Grosseto si arriva a quasi 8.000.

In provincia di Arezzo sono 7 le strutture Asl dove è possibile eseguire il test. Arezzo ha 1.300 prenotazioni, San Giovanni 704, Camucia 252, Bibbiena 164,Sansepolcro 150,Monte San Savino 90, Subbiano 71.

Le prenotazioni sono state aperte il 20 agosto e si chiuderanno il 5 settembre

L’obiettivo è contribuire alla ripresa regolare e sicura delle lezioni. Lo strumento è lo screening sierologico a tutto il personale delle primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private.

L’Asl Toscana sud est mette a disposizione due strade. La prima è quella che inizia con il contatto con il proprio medico di famiglia: appuntamento, test rapido (la cosiddetta digitopuntura) e in soli 10 minuti il proprio medico sarà in grado di consegnare il referto.

La seconda strada inizia sul web e cioè con la prenotazione obbligatoria (non ci può presentare a fare il test senza di essa) del test sul sito.

htpps://rientroascuola.sanita.toscana.it. Qui si può scegliere sede e orario. Si andrà quindi presso l’ambulatorio Asl scelto e ci si sottoporrà al prelievo ematico e non quindi alla digitopuntura. Il referto sarà reso disponibile sul fascicolo sanitario elettronico personale.

Una volta avuto il referto, ci saranno due opzioni.

Se è negativo, tutti a scuola. Se invece è positivo, si dovrà fare il tampone. Sarà sufficiente contattare il numero verde 800556060 per la prenotazione e si verrà contattati per eseguire il tampone in modalità drive trhu, rispettando ovviamente l’isolamento domiciliare domiciliare se non per sottoporsi al tampone.

Se l’esito sarà negativo, si potrà tornare al lavoro a scuola. Se sarà positivo, si verrà presi in carico dal Servizio di prevenzione della Asl Tse

Ecco le strutture Asl della provincia di Arezzo dove il personale scolastico può fare il test sierologico su appuntamento preso sul sito htpps://rientroascuola.sanita.toscana.it.

• Arezzo: Distretto Socio Sanitario, dal lunedì al venerdi, orario 14 – 18

• Subbiano: Distretto socio sanitario, lunedì, 14- 17

• Monte S. Savino; Distretto socio sanitario, lunedì, 14 – 17

• Bibbiena: Distretto socio sanitario lunedì e giovedi, 14 – 17

• Sansepolcro: Distretto sociosanitario lunedì e giovedì, 14 – 16.30

• Camucia: Casa della Salute, lunedì e venerdì, 15.30 – 17.30

• San Giovanni Valdarno: Distretto socio sanitario, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, 14-17

Qualora si rivelasse necessario il tampone, ecco i drive thru:

• Arezzo: Stadio comunale

• Bibbiena: Via Colombaia (di fronte al Distretto)

• Sansepolcro: Foro Boario

• Cavriglia: Misericordia Castefranco di Sopra

• Cortona: ospedale La Fratta