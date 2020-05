“Sdegno per fallimento della didattica a distanza” presidio degli studenti davanti alla Provincia

La mattina del 28 maggio 2020 alle ore 10:00, studenti di vari istituti della provincia di Arezzo e delle città limitrofe, come in tutta Italia, si riuniranno nel rispetto delle norme igieniche e di distanziamento sociale, in un presidio davanti al palazzo della provincia in piazza Libertà per esprimere il proprio sdegno per il fallimento della Didattica a Distanza vissuto sulla propria pelle durante la pandemia.

Gli studenti che manifesteranno rivendicano: rimborsi immediati delle gite scolastiche che non si sono potute tenere per causa dell’epidemia e degli abbonamenti al trasporto pubblico e scolastico; nessuna bocciatura poiché la Didattica a Distanza è stata un totale fallimento; un rientro nelle nostre aule a Settembre, garantito e in sicurezza.