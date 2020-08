Secondo ponte sul Tevere, per la posa della prima pietra, la cerimonia è solo su invito

Ultimi dettagli organizzativi e tutto sarà pronto per la posa della prima pietra per la costruzione del secondo ponte sul Tevere. La cerimonia è in programma mercoledì prossimo 26 agosto alle 11 nell’area cantiere di via Malpasso a Sansepolcro.

Uno step importante, da cui partiranno i lavori di un’opera che cambierà il volto di Sansepolcro, ma non solo, visto che le ricadute (a livello urbanistico, di traffico ecc) saranno per l’intera vallata.

L’ingresso all’area cantiere è solo su invito per rispettare le regole anti Covid.