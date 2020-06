Serra di marijuana in casa. Arrestato 25enne

I Carabinieri del N.O.R.M. del Comando Compagnia Carabinieri di Sansepolcro, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto di un giovane biturgense trovato in possesso di grammi 20 di sostanza stupefacente.

Il ragazzo è stato controllato nella notte tra sabato e domenica scorsi mentre si trovava alla guida della propria auto: all’interno i militari dell’Arma hanno trovato circa un grammo di marijuana e uno spinello già confezionato. La perquisizione veicolare consentiva di rinvenire ulteriori 8 grammi della medesima sostanza confezionata in involucri e occultata all’interno della fodera del sedile lato guida.

A seguito di quest’ultimo ritrovamento i Crabinieri hanno deciso di procedere alla perquisizione della sua abitazione, appurando che il 25enne aveva allestito in casa una serra per la coltivazione indoor delle piantine di marijuana. Nel corso dell’attività sono stati sequestrati materiali per la coltivazione e per lo spaccio della sostanza psicotropa, come bilancini di precisione, bustine di cellophane e carta stagnola oltre ad alcune piante in fase di sviluppo e denaro di vario taglio.