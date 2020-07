Servizi ferroviaria festivi: da domenica 12 luglio tornano i collegamenti dal Casentino. Seri: “Vogliamo dare il nostro contributo alla ripresa delle attività turistiche e commerciali del territorio”

A partire da domenica 12 luglio saranno riattivati, in modalità sostitutivo autobus, i servizi festivi di collegamento ferroviari gestiti dal Gruppo Lfi Spa sulla tratta del Casentino (Arezzo-Pratovecchio/Stia).

“La scelta di ripristinare i collegamenti festivi – commenta il Presidente del Gruppo Lfi Spa, Maurizio Seri – è dettata dalla volontà di dare il nostro contributo, in una fase estremamente difficile e delicata sotto il profilo economico a causa delle restrizioni Covid-19, alla ripresa di tutte le attività turistiche e commerciali del territorio casentinese. Ciò è reso possibile grazie alla disponibilità del gruppo Tiemme spa, in sicurezza per i passeggeri e per il personale in servizio. Abbiamo previsto un programma di servizi che tenga conto, inizialmente, anche della evoluzione del quadro epidemiologico in corso”.

Questo il programma iniziale, in servizio da domenica 12 luglio, che il Gruppo Lfi Spa è disponibile ad implementare ulteriormente nelle prossime settimane in relazione alla domanda di servizi da parte dell’utenza: