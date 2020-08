Si chiude domenica 6 settembre “Le regine di carta” di Sara Lovari

AREZZO – Nuova proroga per la mostra personale “Le regine di carta” di Sara Lovari a cura di Marco Botti e Laura Davitti nella Sala Pieve del Museo della Fraternita dei Laici di Piazza Grande, ad Arezzo.

L’esposizione si concluderà domenica 6 settembre 2020 e sarà visitabile tutti i giorni, dalle 10,30 alle 18.

I tanti turisti che in questo periodo hanno visitato il museo hanno potuto apprezzare anche le opere dell’artista casentinese, nota da anni a livello internazionale.

I lavori tratti dalla fortunata serie “Queen”, ovvero deliziosi assemblages realizzati utilizzando acrilici, carta semplice, spartiti musicali, cartoline, stampe, libri e riviste d’epoca, hanno colpito e incuriosito il pubblico, che ha più volte lasciato commenti positivi.

“Ci tengo a ringraziare il Magistrato della Fraternita dei Laici per l’opportunità avuta – dichiara l’artista di Poppi. – Esporre in un luogo così bello e importante di Arezzo, dopo mostre in giro per l’Italia e all’estero, è stato un piacevole ritorno nella mia terra e uno stimolo per tanti nuovi progetti futuri”.