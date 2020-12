Si chiude il ciclo di ferro per l’Arezzo che ospita il Legnago

L’Arezzo chiude il ciclo di ferro affrontando in casa il Legnago domani alle 12,30 allo stadio “Città di Arezzo”.

Reduce dalla sconfitta contro la Vis Pesaro la squadra amaranto ha l’ultima occasione prima della sosta per fare punti e iniziare la risalita nella classifica che lo vede occupare l’ultima posizione.

Nella trasferta di Pesaro l’Arezzo meritava almeno il pareggio ma è uscito ancora una volta a mani vuote. La partita contro il Legnago oltre ad essere uno scontro diretto può dare una bella iniezione di fiducia in tutto l’ambiente. A gennaio sarà necessario intervenire nuovamente sul mercato per migliorare le lacune della squadra ed affrontare una preparazione adeguata che è mancata fino ad oggi per le note vicissitudini dovute alla pandemia che ha colpito l’intera squadra.

Molte le assenze domani soprattutto in difesa anche se in extremis mister Camplone recupera Cherubin non al meglio.

Mister Camplone ha convocato 20 giocatori per la partita Arezzo-Legnago, valida per la diciassettesima giornata di campionato di Serie C 2020/21:

Sala, Loliva, Gagliardotto, Baldan, Cherubin, Luciani, Maggioni, Aly, Arini, Benucci, Bortoletti, Di Paolantonio, Foglia, Soumah, Belloni, Cutolo, Merola, Di Nardo, Sussi, Zuppel

Il Legnago occupa la 14ma posizione in classifica con 17 punti, le reti segnate sono 12 quelle subite 13. E’ reduce da un pareggio casalingo conquistato nell’ultimo turno di campionato in casa contro il Mantova.

La partita sarà diretta da Enrico Maggio di Lodi, assistenti Giacomo Monaco di Termoli, Fabio Dell’Arciprete di Vasto, quarto uomo Emanuele Bracaccini di Macerata