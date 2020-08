Sicurezza in Casentino: nasce l’app che informa i cittadini e raccoglie segnalazioni.

Un Casentino più sicuro, più informato, più vicino. E’ questo l’obiettivo che i comuni della vallata intendono centrare grazie all’applicazione “Sicurezza in Casentino”, disponibile dal primo settembre. Si tratta di un progetto sviluppato dal dottor Marco Innocenti di Bibbiena e abbracciato da tutti i comuni del territorio (Unione dei Comuni Montani, Bibbiena e Pratovecchio Stia).

Un vero e proprio strumento, di facile accesso, per consultare comunicazioni relative al Casentino, segnalazioni, allerte, criticità stradali, campagne di sensibilizzazione e informazioni di pubblica utilità. L’obiettivo è quello di avvicinare i cittadini alle istituzioni, semplificando il lavoro della pubblica amministrazione e della polizia municipale. Collegandosi all’applicazione, con un semplice click, sarà possibile vedere in tempo reale e in una mappa geolocalizzata, se un tratto di strada è chiuso per lavori, se ci sono incidenti in corso, nuove ordinanze emesse o criticità.

Un’apposita sezione dell’applicazione sarà inoltre dedicata alle previsioni meteo, con particolare attenzione alle allerte emanate dalla Regione e aggiornate in tempo reale. Ma i veri protagonisti saranno i cittadini che per la prima volta diventeranno parte integrante del progetto sicurezza grazie alla possibilità di inviare segnalazioni agli uffici comunali – allegando anche foto – i quali a loro volta trasmetteranno, con delle notifiche, comunicazioni relative a nuove ordinanze, servizi scolastici o sociali.

Un passo in avanti verso una vallata più sicura, che tutti i comuni hanno voluto compiere creando un rapporto diretto con i cittadini. L’applicazione è scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play e per essere operativa richiede l’accettazione delle condizioni d’uso e la configurazione per il proprio comune di residenza.