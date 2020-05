Silvia Chiassai Martini rivolge un saluto a studenti, famiglie, insegnanti di ogni ordine e grado

“Cari ragazzi e ragazze, siamo di fronte ad un evento eccezionale, storico, che ha cambiato le vostre abitudini di vita, limitando la libertà di uscire, di andare a scuola, di stare con gli amici, ma lo state facendo per il bene del nostro Paese, impegnato a combattere il virus.

Questa esperienza vi renderà più forti, le difficoltà nella vita ci danno l’opportunità di crescere e di migliorarci. Alcuni di voi si stanno preparando per affrontare gli esami di maturità, una prova che sarà ancor più indimenticabile, fatelo con entusiasmo.

La scuola è un tassello fondamentale per la nostra società, è il luogo dell’apprendimento e delle relazioni, dove sviluppate la personalità e scrivete il vostro futuro. Per questo tra le mie priorità da Presidente della Provincia, c’è quella di rendere le scuole superiori, luoghi sicuri e accoglienti per la vostra fondamentale crescita culturale.

Voglio rivolgere un ringraziamento anche a tutti gli insegnati che velocemente si sono organizzati per fare una didattica, in un modo nuovo, forse più faticosa ma che attraverso le video lezioni ha permesso di andare avanti e non fermarsi, continuando a far crescere i ragazzi.

Non posso dimenticare anche tutte quelle famiglie che hanno accompagnato in questa rivoluzione scolastica i loro figli, tra le tante difficoltà, il lavoro ed un nuovo ménage domestico, hanno stretto i denti e hanno portato tutto avanti al meglio. Credo che solo stando uniti, anche se distanti, adattandoci agli inevitabili cambiamenti sociali di una situazione improvvisa, ne usciremo vittoriosi; sono orgogliosa di tutti voi e continuerò a seguire ogni problematica con la massima attenzione.”

Come segno che il lavoro nelle scuole continua, molti sono i lavori multimediali realizzati e tra i tanti ho piacere di mostrarvi quello delle classi 5^ del Convitto Nazionale Emanuele II, diretto dal Dirigente Luciano Tagliaferri.

https://youtu.be/nD2zPHtrbEk