Sito Inps in tilt, le domande per il bonus da 600 euro hanno mandato in ‘crash’ il sistema

Già da questa notte alle ore 00,30 il sito dell’Inps è andato in tilt dall’enorme mole di richieste per accedere alle indennità.

Il sistema è andato in ‘crash’ informatico non permettendo hai cittadini di entrare e di richiedere il bonus di 600 euro. Anche stamani il sistema è completamente bloccato ed irraggiungibile.

Poteva essere previsto questo massiccio afflusso di persone ed adeguare i sistemi informatici dell’INPS???

E’ questa la domanda che molti utenti si fanno nei social commentando questa inefficienza

dei sistemi della pubblica amministrazione.