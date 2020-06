Società Storica Aretina, proroga dei termini del Premio Marcantoni

Stante l’emergenza sanitaria verificatasi e vista la perdurante difficoltà di accedere con regolarità agli istituti di cultura per motivi di studio (archivi, biblioteche, musei), la Società Storica Aretina e la redazione aretina de “La Nazione”, organizzatori del Premio di cultura per tesi di laurea intitolato ad Aurelio Marcantoni, hanno deciso di prorogare di dodici mesi i termini di scadenza della X edizione a suo tempo bandita.

Di conseguenza il nuovo termine per la consegna delle domande di partecipazione, e della documentazione da allegare, è fissato per il giorno 23 settembre 2021 (alle ore 19), ma verranno accettate anche le domande pervenute entro il 23 ottobre dello stesso anno, purché spedite entro il termine sopra indicato. Potranno partecipare gli autori di tesi discusse entro il 31 luglio 2021; la commissione giudicatrice dovrà pronunciarsi entro il 21 dicembre 2021 e la consegna dei premi avrà luogo il successivo 6 gennaio. Restano invariate tutte le altre indicazioni contenute nel bando pubblicato il 1 settembre 2019.

Come è noto, il concorso è riservato ai giovani nati a partire dal 1 gennaio 1985 e che abbiano discusso, dopo il 1 agosto 2016 (termini questi che restano naturalmente invariati), tesi di laurea triennali, magistrali o specialistiche e di dottorato aventi per argomento la storia della Toscana o di una sua città o territorio, in ogni suo aspetto (politico, istituzionale, sociale, economico, culturale, artistico, religioso, ecc.), in qualsiasi Università, Dipartimento o Facoltà, italiana o straniera.

Il Premio è sponsorizzato da Atam (Azienda Territoriale Arezzo Mobilità), Chimet Spa e Fraternita dei Laici. Sono in palio quattro premi, oscillanti fra i 1200 ed i 600 euro lordi.