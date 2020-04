“Soroptimist e Nutrizione” il nuovo gruppo Facebook fondato dal Soroptimist International d’Italia per tutti gli italiani e oltre

E’ nato il 24 aprile 2020 è già vanta più di 1500 iscritti da tutto il mondo il gruppo libero di Facebook “Soroptimist e Nutrizione” nato dall’idea delle Biologhe Nutrizioniste Soroptimist.

Il gruppo ha lo scopo di fornire un contributo, gratuito e volontario, di otto professioniste del settore, nonché socie del Soroptimist International d’Italia,sui corretti principi di una sana alimentazione.

Un contributo che il Soroptimist International d’Italia, nella veste della Presidente Nazionale Mariolina Coppola, ha voluto fornire a tutti coloro che hanno bisogno di un sostegno nutrizionale durante l’emergenza Covid-19.

Ma presentiamo, una per una , le biologhe che elargiranno i consigli nel gruppo:

Dott.ssa Angela Astone .

Biologa Nutrizionista Socia del Soroptimist Club di Grottaglie (TA). Perfezionata in Dietologia e scienza dell’alimentazione, fondatrice Dieta M.A.T.E.R., Editore e giornalista scientifico per giornale online www.anynamenews.com, consulente di Igiene Alimentare, Master in Metodologie didattiche, Psicologiche , Antropologiche e Teoria e metodi di progettazione. Ogni martedì tratterà del riuso del cibo e di igiene alimentare .

Biologa Nutrizionista Socia del Soroptimist Club di Follonica (GR). Specialista di Nutrigenetica e Scienza dell’alimentazione. Master in alimentazione dello sport. Ha svolto Insegnamento di igiene e puericultura scuola privata superiore. Ogni giovedì tratterà di nutrigenetica .

Biologa Nutrizionista Socia del Soroptimist Club di Perugia. Esperta in Nutrizione antinfiammatoria. Esperienza in campo Nutraceutico e di analisi Lipidomiche. Referenza scientifica nazionale dieta Zona. Ogni sabato tratterà di indice e carico glicemico .

Biologa Nutrizionista e Ricercatrice Socia del Soroptimist Club di Potenza. Autrice di pubblicazioni internazionali nell’ambito della genetica molecolare applicata a patologie umane e della nutraceutica. Esperta in nutrigenetica. Ogni venerdì tratterà di nutrizione di genere .

Biologa nutrizionista Socia del Soroptimist Club di Arezzo. Specialista in scienza dell’alimentazione. Perfezionata in nutrizione pediatrica, alimentazione sportiva e counseling nutrizionale. Ogni lunedì tratterà di idratazione .

Biologa Nutrizionista Socia del Soroptimist Club di Pesaro. Diploma di erborista, master in Counseling Integrato mirato ai disturbi alimentari, master in Nutrizione Sportiva, perfezionamento in Fitoterapia, esperta in Biotipologia. Ogni mercoledì tratterà di vitamine .

Con il contributo di:

Medico libera professionista Socia del Soroptimist Club di Rovigo, già primario di Nefrologia e Dietetica. Docente presso l’Università di Padova (Scienza dell’Alimentazione Igiene e Nefrologia). Specialista in ematologia. Ha aperto nel 1980, in Veneto, il primo Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare.

Biologa Nutrizionista attualmente in pensione, Socia del Soroptimist Club di Vicenza.

Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, Specializzazione in Psicopedagogia Infantile,Diploma in Erboristeria.

Ma il Soroptimist International d’Italia , oltre a questa iniziativa, ha attivato altri progetti di sostegno per la popolazione che vive questa drammatica quarantena per Covid-19 .Parliamo di progetti come:

· “Scrivi una storia con me” :un romanzo incompleto da essere distribuito nelle scuole primarie a coinvolgere i bambini e lasciarli scegliere.· Assistenza psicologica Gratuita che coinvolge 50 psicologhe del Club.· Lezioni video per le scuole superiori realizzate dal gruppo delle Soroptimist Net Lead Network.· #datecivoce indirizzato al nostro governo per «darci voce » per la fase di ristrutturazione che possa includere un maggior numero di donne.· Mascherine realizzate dalle donne in detenzione · Fornitura di dispositivi di protezione : sono state consegnate 25.000 mascherine FFP2 direttamente alle strutture sanitarie in tutto il paese con la collaborazione di tutti i Club italiani.· Suddivisione per gruppi professionali delle 5000 socie in modo da costituire una task force tecnica che possa supportare il Paese durante la fase 2 (notai, avvocati, artigiani,ecc.).

E’ noto che il Soroptimist è un’associazione mondiale di donne di elevata qualificazione professionale nato negli USA, a Oakland, nel 1921 e oggi diffuso in 132 paesi e conta oltre 3000 Club, con un totale di circa 75.000 Socie. Il primo Club in Italia fu fondato a Milano nel 1928 e conta, nel 2020, 158 Club con quasi 6000 Socie. Le socie rappresentano categorie professionali diverse, favorendo così il dibattito interno e un’ampia e diversificata circolazione d’idee che permette la creazione di progetti e service efficaci.

Al livello nazionale le linee programmatiche di questo biennio sono indirizzate alla realizzazione della parità di genere e allo sviluppo sostenibile, con un focus sulla denatalità. Women Empowerment W364 è il nostro motto. L’emancipazione delle donne è una priorità su cui lavoriamo tutto l’anno, non solo il giorno della festa delle donne, ma anche e soprattutto gli altri 364 giorni.

Saremo felici di accogliervi numerosi nel gruppo “Soroptimist e Nutrizione” di Facebook per aiutarvi e consigliarvi.

Ufficio Stampa

Soroptimist Club Italia